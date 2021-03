S04-Duo trainiert wieder - Neururer mit düsterer Prognose

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Klaas-Jan Huntelaar kehrte ins Teamtraining des FC Schalke 04 zurück

Mit 16 mageren Törchen in 25 Partien der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga stellt der FC Schalke 04 die mit Abstand harmloseste Offensive. Am Dienstag wehte allerdings ein leichtes Lüftchen der Hoffnung über den Trainingsplatz der Knappen.

Klaas-Jan Huntelaar und Goncalo Paciência absolvierten endlich wieder Teile des Teamtrainings. Zudem standen auch Mark Uth und Salif Sané wieder für leichte individuelle Einheiten auf dem Rasen.

Huntelaar kehrte erst im Januar zu seiner alten Liebe zurück, um die Schalker Resthoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt zu befeuern, hatte von Beginn an allerdings mit einer Verletzung zu kämpfen und stand erst zehn Minuten für die Knappen auf dem Rasen.

Paciencia schnürt die Schuhe auf Leihbasis für die Knappen. Nachdem der Portugiese zu Saisonbeginn meist gesetzt war, zog er sich allerdings eine schwere Knieverletzung. Seit Ende November bestritt der 26-Jährige keine Partie mehr.

Ob Huntelaar oder Paciencia in näherer Zukunft tatsächlich wieder Einfluss auf den Spielbetrieb nehmen können, ist nicht bekannt, gut zu Gesicht würde dem FC Schalke 04 eine Rückkehr des Duos aber auf jeden Fall stehen.

Mit fünf Ligatoren ist Youngster Matthew Hoppe der mit Abstand erfolgreichste Goalgetter, Mark Uth und Benito Raman trafen zudem doppelt. In den letzten sechs Spielen konnten die Königsblauen sogar nur einen Treffer erzielen. Beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart schaffte es Sead Kolasinac auf die Anzeigetafel.

Düstere Prognose für den FC Schalke 04

Am Samstag muss der FC Schalke 04 bei Borussia Mönchengladbach antreten, es folgen Ligaspiele gegen Bayer Leverkusen, den FC Augsburg, den SC Freiburg und Arminia Bielefeld. Um den Abstieg noch zu verhindern, benötigt es allerdings schon ein Fußball-Wunder.

Kult-Coach Peter Neururer rechnet S04 zumindest nicht einmal mehr den Hauch einer Chance aus. "Mit zwei Punkten geht es in die 2. Liga. Noch nie ist wohl ein Klub vom Europacup-Anwärter in so kurzer Zeit zum klarsten Absteiger der letzten 50 Jahre abgeschmiert. Das letzte Ziel der Saison ist, unter 100 Gegentoren zu bleiben, was schwer genug wird", prophezeite der 65-Jährige gegenüber der "Bild".