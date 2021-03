Celta-Verteidiger: "Werde irgendwann für Bayern spielen"

PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Joseph Aidoo will es seinem Idol Samuel Kuffour nachmachen und für den FC Bayern spielen

Fußball-Bundesligist FC Bayern hat unter den Spielern der spanischen Primera División einen großen Bewunderer.

Innenverteidiger Joseph Aidoo von Celta Vigo hat ein Ziel: Der achtfache ghanaische Nationalspieler träumt von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister, wie er in einem Interview mit "JoySports" offenbarte. "Als ich klein war, war das der einzige Klub, der mein Herz gewonnen hat", so der 25-Jährige.

Der einstige Abwehrspieler Samuel Kuffour habe großen Anteil an seiner Leidenschaft für den FC Bayern und an seiner bisherigen Karriere als Fußballer, führte Joseph Aidoo aus.

"Samuel Kuffour war mein Mentor und Idol, bevor ich in die Nationalmannschaft berufen wurde. Ich habe ihn immer bewundert und war sehr aufgeregt, als ich zum ersten Mal nominiert wurde. Ich habe mir gesagt, dass ich seinem Weg folgen und sogar noch mehr erreichen will", erklärte der Abwehrspieler, der 2019 von KRC Genk zu Celta Vigo wechselte.

Dass Kuffour für Aidoo eine so große Bedeutung hat, habe wiederum auch mit dem FC Bayern zu tun. "Wenn es nach mir geht, werde ich irgendwann für Bayern München spielen. Er war dort, daher habe ich immer schon zu ihm aufgeschaut." Kuffour habe damals zudem "großen Einfluss" auf den Fußball gehabt.

Aidoo reiste dem FC Bayern hinterher

Der Verteidiger kam im Sommer 1993 vom FC Turin nach München und blieb zunächst für zwei Jahre. Nach einem Intermezzo beim 1. FC Nürnberg spielte er schließlich zwischen 1996 und 2005 beim FC Bayern und absolvierte insgesamt 277 Pflichtspiele für den Klub aus dem Süden der Republik. Kuffour gewann sechs Meisterschaften, holte viermal den DFB-Pokal und krönte seine Laufbahn mit dem Gewinn der Champions League.

Aidoo schaue sich seither alle Spiele des FC Bayern in der Bundesliga und Champions League an. "Manchmal gehe ich sogar ins Stadion, wenn sie auswärts spielen und gucke zu."

Der Innenverteidiger hat bei Celta Vigo nach einer überzeugenden Debüt-Saison seinen Status als Stammspieler mittlerweile verloren. In der laufenden Spielzeit stand er neun Mal in LaLiga in der Startelf, zehnmal wurde er eingewechselt. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2024.