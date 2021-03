BVB-Talent Bellingham mit Lob überschüttet

Adrian Dennis via www.imago-images.de

Jude Bellingham (l.) überzeugt nicht nur beim BVB

Während die englische U21-Nationalmannschaft bei der EM eine überraschende Niederlage gegen die Schweiz kassierte, hat ein erst 17-jährige Brite im A-Team der Three Lions bleibenden Eindruck hinterlassen: Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Einen Tag nach dem 5:0-Erfolg zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen San Marino hagelt es Lob für das BVB-Talent.

Bellingham erwecke bereits den Eindruck, ein "kompletter Mittelfeldspieler" zu sein, schwärmte "ITV"-Experte Roy Keane nach der Partie am Donnerstagabend. "Er ist noch ein Kind, spielt aber regelmäßig in Deutschland", ergänzte die ManUnited-Ikone.

England-Coach Gareth Southgate schickte Bellingham beim Stand von 3:0 für die zweiten 45 Minuten aufs Feld. Der Youngster überzeugte in seinem zweiten Einsatz im Trikot der A-Elf auf Anhieb, riss das Spielgeschehen an sich und schrammte nur haarscharf an einem Rekord vorbei, als er nach 72 Minuten eine Hereingabe von Ollie Watkins per Seitfallzieher nur knapp über die Latte jagte. Mit einem Treffer hätte sich Bellingham zum jüngsten Torschützen der Three-Lions-Geschichte gekürt.

BVB-Youngster verpasst historischen Treffer

"Er wird enttäuscht sein, dass er die Chance vergeben hat. Er hat es einfach zu kompliziert gemacht und hätte einfach mit der Seite schießen sollen", kommentierte Keane die vergebene Möglichkeit, einen Eintrag in die Geschichtsbücher zu bekommen.

Neben Keane lobten auch andere Experten und Expertinnen die Vorstellung des BVB-Youngsters gegen Underdog San Marino. "Er bringt die nötige Ruhe ins Spiel, das werden wir brauchen", führte Ex-Stürmer Ian Wright aus. Die englische Nationalspielerin Eniola Aluko ergänzte: "Man würde nie glauben, dass er 17 ist. Er kann sich sehr gut ausdrücken und obwohl er noch ein Kind ist, hat er die Entscheidung getroffen, lieber Woche für Woche für Borussia Dortmund zu spielen, als bei einem größeren Klub auf der Bank zu sitzen."

Im Werben um Bellingham setzte sich der BVB im Sommer angeblich unter anderem gegen Manchester United und den FC Bayern München durch. In seiner ersten Saison bei den Schwarz-Gelben bestritt der Rechtsfuß bereits 35 Pflichtspiele für die Dortmunder.