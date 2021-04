Wechsel? Verlängerung? Goretzka spricht über seine Zukunft

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Leon Goretzka kam 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern

Leon Goretzka entschied mit seinem Tor das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. Der Nationalspieler ist aus dem Team des Rekordmeisters längst nicht mehr wegzudenken - und sprach im Anschluss über seine Zukunft in München.

Wie der 26-Jährige nach dem richtungsweisenden Sieg am Samstagabend (1:0) im "ZDF"-Sportstudio verriet, steht in Kürze eine Vertragsverlängerung an. "Ich fühle mich superwohl hier. Bayern hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen, den nächsten Schritt zu machen. Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern." Das jetzige Arbeitspapier ist noch bis 2022 gültig.

Laut Informationen der Portale "Spox" und "Goal" befindet sich Goretzka bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Führungsebene des FC Bayern. Über die mögliche Laufzeit des neuen Vertrags sei allerdings noch nichts bekannt, heißt es.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte Anfang März gegenüber "Sport1" bereits öffentlich klar gemacht, dass der Klub unbedingt mit Goretzka verlängern will: "Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge

FC Bayern: Leon Goretzka stellt sich hinter Jogi Löw

Goretzka bezog im "Sportstudio" zudem Stellung zum desaströsen 1:2 der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien.

Eine mediale Diskussion um eine mögliche vorzeitige Ablösung von Bundestrainer Joachim Löw brauche "absolut nicht" geführt zu werden, antwortete der Profi auf eine entsprechende Frage. "An der Niederlage sind wir Spieler schuld und kein anderer."

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar hatte das deutsche Team gegen Außenseiter Nordmazedonien einen harten Rückschlag erlebt.

"Wir haben in den ersten beiden Spielen einen Hauch von Euphorie gespürt im Land. Wir haben uns einfach selber eingebrockt, dass das jetzt wieder vorbei ist", sagte Goretzka. Man müsse sehen, dass das Gerüst noch stabiler werde. "Das ist auf jeden Fall in erster Linie Aufgabe der Spieler."