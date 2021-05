Mölders nach "Spacko"-Eklat bestraft

FIRO/FIRO/SID/

Sascha Möders von 1860 München muss eine Geldstrafe zahlen

Sascha Mölders vom Drittligisten 1860 München muss wegen seiner "Spacko"-Aussage eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro zahlen.

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag. Mölders wurde wegen "unsportlichen Verhaltens" belangt, eine Sperre bleibt dem 36-Jährigen indes erspart.

Der Stürmer hatte nach dem Punktspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München (2:2) am Sonntag in einem TV-Interview seinen Gegenspieler Maximilian Welzmüller mit den Worten attackiert: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko."

Die Sechziger kämpfen am kommenden Samstag (13:30 Uhr) im direkten Duell beim FC Ingolstadt um einen Platz in der Aufstiegs-Relegation.