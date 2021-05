Hiobsbotschaft für FCB-Leihspieler Douglas Costa

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Douglas Costa wird den FC Bayern verlassen

Douglas Costa wird den FC Bayern nach einer enttäuschenden Leihsaison wieder verlassen - so viel steht fest. Der Wechsel von seinem Stammverein Juventus Turin zurück zu seinem brasilianischen Heimatklub Grêmio Porto Alegre droht allerdings auf der Zielgeraden zu scheitern.

Laut "Bild" fehlen nach wie vor Dokumente, um den Transfer zu finalisieren. Zudem soll Juventus noch nicht die endgültige Zustimmung für Costas Rückkehr zu den Wurzeln gegeben haben.

Bitter für den 30-Jährigen: Am Sonntag schließt in Brasilien das Transfer-Fenster. Bis dahin muss der Deal über die Bühne gegangen sein.

Costas Vertrag in Turin läuft noch bis zum Sommer 2022. Die Alte Dame will den Offensivspieler zwar loswerden, zum Nulltarif wollen die Bianconeri den Noch-Münchner aber auch nicht ziehen lassen. Gleichzeitig sind die finanziellen Mittel Grêmios begrenzt. Der Poker um die Ablöse zieht sich nun schon seit einigen Wochen.

Coast und Grêmio sind sich derweil längst über einen Wechsel einig. Nachdem Vizepräsident Marco Hermann von einem Treffen mit Vertretern des Profis und Verantwortlichen von Juventus berichtet hatte, erklärte unlängst auch Costas Berater, dass ein Wechsel seines Schützlings zu seinem Jugendklub nur noch eine Frage der Zeit sei.

Nicht FC Bayern, nicht Juventus: Wohin zieht es Douglas Costa?

Die Situation werde sich "in den nächsten paar Tagen klären", so Spieleragent Junior Mendonza gegenüber "Uol Esporte". Er habe "Tag und Nacht" daran gearbeitet, ein positives Resultat in den Verhandlungen zu erzielen, ergänzte Mendonza.

Die beteiligten Parteien seien fest darauf aus, den Wechsel seines Klienten möglich zu machen, "natürlich unter Berücksichtigung der Verträge mit dem FC Bayern und Juventus". Costas Wunsch sei kein Geheimnis mehr, so Mendonza: "Sobald es Neuigkeiten geben wird, werden wir euch informieren."

Bislang ist das augenscheinlich nicht der Fall - und die Zeit läuft gegen die Costa-Seite.