Augsburg verlängert vorzeitig mit Vargas

Ruben Vargas hält dem FC Augsburg die Treue

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Ruben Vargas vorzeitig verlängert.

Wie die Fuggerstädter am Sonntag mitteilten, unterzeichnete der Schweizer Nationalspieler kurz nach seiner Rückkehr aus dem EM-Urlaub ein neues Arbeitspapier bis 2025. Sein alter Vertrag war bis 2024 gültig gewesen.

"Ruben Vargas hat in seinen ersten beiden Spielzeiten bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist", sagte Manager Stefan Reuter.

Vargas spielt seit 2019 in Augsburg. In seinen ersten beiden Spielzeiten beim FCA kam er 63-mal zum Einsatz und avancierte zum Leistungsträger. In der Liga gelangen ihm bislang zwölf Tore und fünf Vorlagen.