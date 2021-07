Bayern-Juwel will sich unter Nagelsmann beweisen

Revierfoto via www.imago-images.de

Torben Rhein plant, sich beim FC Bayern einen Namen zu machen

Im Schmelztiegel FC Bayern tummeln sich allerhand Talente, die nur darauf warten, regelmäßig für die Profis zu spielen, aufgrund der qualitativ hochwertigen Konkurrenz aber durchs Raster fallen. Eines davon ist Torben Rhein, der aber zunächst keinen Abgang plant.

Ein Platz im Profikader des FC Bayern ist für Torben Rhein noch nicht reserviert. Diesen will sich der erst 18-Jährige aber erkämpfen. Laut "Sport1" strebt Rhein keinen Wechsel, etwa auf Leihbasis, an und will sich stattdessen unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann beweisen.

Rhein streift sich seit 2017 das Bayern-Trikot über. Zuvor durchlief er bei Hertha BSC sämtliche Jugendstationen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden. In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison lief Rhein regelmäßig für die Münchner Reservemannschaft in der 3. Liga auf und kam am Ende auf neun Startelfeinsätze. Im letzten Jahr gab Rhein überdies sein Debüt bei der deutschen U18-Nationalmannschaft.

Womöglich wird Rhein, der die U19 des FC Bayern als Kapitän anführt, in dieser Saison weiterhin Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammeln, die nach ihrem Abstieg an der Regionalliga Bayern teilnimmt. Rhein hatte seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag erst im Januar langfristig verlängert.

FC Bayern zufrieden mit Entwicklung von Torben Rhein

"Torben hat in den bisherigen dreieinhalb Jahren bei uns eine tolle Entwicklung genommen", ist Campus-Leiter Jochen Sauer sehr zufrieden mit Rhein. "Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial und freuen uns, dass er nun auch die nächsten Schritte in den Herrenfußball gemeinsam mit uns und bei uns gehen wird."

Rhein war übrigens einer der ersten Jugendlichen, die im Sommer 2017 den damals neu eröffneten Campus bezogen haben. Im Münchner Umfeld schätzen sie vor allem die Torgefährlichkeit des Mittelfeldspielers, der in bisher 64 Pflichtspielen starke 19 Treffer (11 Vorlagen) markierte.