Gold-Held Zverev über seine Bayern-Verbundenheit

Jörg Halisch via www.imago-images.de

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist zu Gast beim FC Bayern

Bevor es für Alexander Zverev zurück in seine Heimatstand Hamburg geht, ist der Tennis-Olympiasieger auf Stippvisite in München. Dort erklärt der Gold-Medaillengewinner, warum er den FC Bayern dem HSV vorzieht.

Dass der beste deutsche Tennisspieler auch den besten deutschen Fußballverein unterstützt, liegt zwar nicht in der Natur der Sache. Auf Alexander Zverev trifft das allerdings zu.

Der Tennis-Olympiasieger fühlt sich nämlich dem FC Bayern verbunden, obwohl er aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands kommt.

"FC Bayern ist für mich der größte Verein der Welt"

"Ich habe zwei Lieblingsvereine", sagt Alexander Zverev auf der Homepage des deutschen Rekordmeister. "International, auf dem ganz großen Niveau, ist es immer der FC Bayern gewesen. Mein erstes Trikot war vom FC Bayern, von Oliver Kahn damals." Als gebürtiger Hamburger sei er aber auch Fan des HSV, stellt Zverev, dessen Herz aber mehr für die Bayern schlägt, klar. "Der FC Bayern ist für mich aber der größte Verein auf der Welt und auch der, den ich am meisten verfolge."

Mit 6:3, 6:1 gewann der 24 Jahre alte Zverev das Einzel-Finale der Olympischen Spiele gegen den Russen Karen Khachanov und verewigte sich als erster deutscher Olympiasieger im Herren-Einzel in der deutschen Tennis-Historie.

FC Bayern präsentiert sein Team mit Alexander Zverev

Im Rahmen des Paulaner-Legends-Cup ist Zverev als besonderer Gast des FC Bayern geladen. Überdies wird der Tennis-Star bei der "Allianz FC Bayern Team Presentation" in der Münchner Arena dabei sein.

In Terminstress ist er wegen der Vorladung des FCB nicht geraten, schließlich war sein Besuch schon vor dem Gewinn von Olympia-Gold fixiert worden. "Ich wollte das unbedingt machen. Es ist auch für mich ein riesiges Ereignis. Es ist wunderschön, all diese Leute hier zu sehen", so Zverev.