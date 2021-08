Stach hofft auf nächsten Karrieresprung

dpa

Anton Stach bei den Olympischen Spielen in Aktion

Nach einem aufregenden und erfolgreichen Jahr will Anton Stach beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 den nächsten Karriereschritt machen.

Erst Regionalliga, dann Bundesliga-Aufstieg mit der SpVgg Greuther Fürth, zudem U21-Europameister und Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio - für Stach waren das ereignisreiche Monate.

"Das ist schon unglaublich, wie schnell das alles ging. Da kam Event auf Event in relativ kurzer Zeit. In der kurzen Pause, die ich hatte, habe ich versucht abzuschalten. Aber jetzt kribbelt es schon wieder", sagte Stach am Donnerstag bei seiner Vorstellung in Mainz.

Bis zu seinem ersten Einsatz muss sich Stach allerdings gedulden. Wegen einer Roten Karte zum Ende der Vorsaison ist der mit 3,5 Millionen Euro teuerste Transfer der Rheinhessen noch zwei Spiele gesperrt. Am dritten Bundesligaspieltag dürfte er eingreifen. Mainzer Gegner ist dann sein Ex-Klub Fürth.