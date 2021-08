Indiz für Rückkehr? Ribéry trainiert beim FC Bayern mit

Markus Fischer via www.imago-images.de

Franck Ribéry spielt von 2007 bis 2019 für den FC Bayern

In den letzten Tagen kursierten wiederholt Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Franck Ribéry zum FC Bayern. Nun sorgt ein Auftritt des französischen Mittelfeldspieler für neue Spekulationen.

Denn wie Trainingsaufnahmen von "Sky" zeigten, wirkte Ribéry am Samstag auf dem Trainingsplatz der Münchner bei einer Fitnesseinheit mit. Jérôme Boateng, der seit 1. Juli ebenfalls nicht mehr Spieler des FC Bayern ist, war auch auf dem Trainingsplatz anwesend.

Unter der Leitung von Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich absolvierte das Duo diverse Lauf- und Sprintübungen und zeigte zudem seine Fähigkeiten am Ball.

Die jüngsten Bilder heizen Spekulationen über eine mögliche Ribéry-Rückkehr an die Isar weiter an. Rund um den Auftritt des 38-Jährigen im Legendenspiel des Rekordmeisters am Mittwoch waren Überlegungen hochgekocht, ob der Oldie noch das Zeug hätte, dem FCB zu helfen.

Der amtierende deutsche Meister sucht noch händeringend nach Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen, die in die enge Finanzplanung der Pandemie passen.

Fest steht, dass Ribéry nach seinem Vertragsende beim AC Florenz derzeit ohne Klub dasteht und sich auf Vereinssuche befindet. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist ein Karriereende wohl noch kein Thema.

FC Bayern nicht einig über Ribéry-Rückkehr

Sein persönlicher Fitnesstrainer Matthias Blankenburg bescheinigte seinem Schützling im Gespräch mit der "Bild" jüngst einen exzellenten körperlichen Zustand. Für 60 Minuten pro Spiel bei einem Top-Klub habe der Routinier noch Luft, so Blankenburg.

"Sport1" berichtete allerdings, dass der Trainingsbesuch von Ribéry und Boateng allein nicht für eine Rückkehr der beiden Spieler zum Champions-League-Sieger von 2020 spreche. Die Spieler hielten sich lediglich fit, um bei einem neuen Verein sofort eine Rolle spielen zu können.

Dennoch machte zumindest Ribéry zuletzt keinen Hehl daraus, dass er sich über ein Angebot seiner Bayern freuen würde. "Warum nicht?", antwortete er jüngst lachend auf die Frage, ob er auch bei einem Anruf von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gesprächsbereit wäre.

Intern soll eine mögliche Verpflichtung der Vereinsikone jedoch umstritten sein.