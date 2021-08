Hinteregger spricht über Depressionen und Spielsucht

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Martin Hinteregger gilt als einer der authentischsten Fußball-Profis in der Bundesliga überhaupt. Bei seinem Klub Eintracht Frankfurt zählt er auch deshalb zu den absoluten Publikumslieblingen, geht zudem seit zweieinhalb Jahren als Leistungsträger auch sportlich voran. Jetzt ist der Österreicher auch unter die Buchautoren gegangen und berichtete bei der offiziellen Präsentation schonungslos über die Schattenseiten des Profigeschäfts.

Hinteregger erzählte bei der Buchvorstellung, die er am Dienstag auf dem Presse-Podest der Frankfurter Eintracht abhielt, über sein persönlich dunkelstes Kapitel als Bundesliga-Profi, als er im Winter 2018/2019 vom FC Augsburg in Richtung der SGE gewechselt war.

Der 28-Jährige gab öffentlich zu, in der Zeit rund um den nicht störungsfreien Wechsel von den Fuggerstädtern in die Main-Metropole unter psychischen Problemen gelitten zu haben: "Als der Wechsel war und viel eingeprasselt ist, als ich auch viel Mist gebaut habe, bin ich schon kurz in eine Depression gefallen", so Hinteregger.

Er habe jetzt den Mut aufgebracht, unter anderem über diesen Abschnitt in seinem Leben öffentlich zu sprechen und will dabei ein Vorbild für andere Menschen sein, die ebenfalls unter Depressionen leiden.

"Es war wirklich alles dunkel. Jeder Ton und jedes Geräusch war zu viel, alles war zu viel. Das wollte ich einfach mal erzählen, um zu zeigen, dass es uns Fußballern nicht immer nur gut geht, sondern dass wir auch Schattenseiten haben, bei denen es nicht perfekt läuft", so der 59-fache Nationalspieler weiter über sein Buch, welches den Titel "Innensicht" trägt.

Hinteregger spielte für Gladbach, Augsburg und Frankfurt in der Bundesliga

Neben dem Thema der psychischen Belastungen geht es in dem Werk auch um weitere Tabu-Themen im Fußball-Zirkus wie Spielsucht und den großen Druck im Jugendfußball, der von Eltern auf die eigenen Kinder ausgeübt wird.

Mit dem Aufgreifen all dieser schwierigen Themen will Hinteregger zur Teilnahme und zur Diskussion anregen und außerdem eine Hilfestellung leisten: "Ich denke, dadurch dass ich diese Geschichte erzähle, helfe ich vielleicht anderen, damit besser umzugehen, da wieder herauszukommen oder gar nicht erst da reinzukommen."

Bei Eintracht Frankfurt steht Hinteregger noch bis 2024 unter Vertrag. Bislang bestritt der Abwehrspieler 163 Bundesliga-Spiele für Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg und die SGE.