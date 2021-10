Haaland-Comeback frühestens gegen den FC Bayern?

via www.imago-images.de

Kehrt BVB-Torjäger Erling Haaland gegen den FC Bayern zurück?

Borussia Dortmund muss "mehrere Wochen" auf Erling Haaland verzichten - ein extrem bitterer Ausfall für den BVB. Angeblich wird der Torjäger frühestens Anfang Dezember im Top-Duell gegen den FC Bayern auf den Platz zurückkehren.

Hüftbeugerverletzung im linken Oberschenkel - so lautet die bittere Diagnose, die der BVB am Freitag für Erling Haaland verkündete. "Mehrere Wochen" werde der 21 Jahre alte Norweger ausfallen, teilte Trainer Marco Rose mit - eine reichlich schwammige Aussagen, die erst einmal offen ließ, wie lange Haaland den Schwarz-Gelben wirklich fehlt.

"Bild" bringt in dieser Frage nun etwas Licht ins Dunkel. Demnach werde der Goalgetter dem BVB im Oktober und November definitiv nicht zur Verfügung stehen. Frühestens könne Haaland demnach am 4. Dezember zum Kracher gegen den FC Bayern zurückkehren.

Auch "Sport1" nennt diesen Zeitraum. Haaland habe sich einen Muskelbündelriss zugezogen, heißt es in dem Bericht.

Das Problem: Bis zum Bayern-Duell stehen für den BVB zahlreiche weitere wichtige Spiele auf dem Programm, die nun ohne den mit Abstand besten Torjäger stattfinden - unter anderem das Rückspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam sowie die schwierigen Bundesliga-Auswärtsspiele in Leipzig und Wolfsburg.

BVB: 13 Pflichtspieltreffer von Erling Haaland

13 Treffer erzielte Haaland bislang in seinen zehn Pflichtspiel-Einsätzen in der laufenden Saison. Marco Reus und Raphael Guerreiro teilen sich Rang zwei in der internen Torjägerliste - mit jeweils mageren drei Treffern.

Jude Bellingham, Julian Brandt und der derzeit ebenfalls verletzte Giovanni Reyna trafen jeweils zweimal. Neuzugang Donyell Malen hat bislang genauso wie Thorgan Hazard ein Tor in der Statistik stehen.

Haaland soll die kommenden Wochen überwiegend in Dortmund verbringen, auch aus psychologischen Gründen. "Er wird den größten Teil seiner Reha hier machen. Wir brauchen seine Energie, auch wenn er nicht spielt", sagte Rose.

Der Pechvogel selbst teilte via Instagram kämpferisch mit: "Ich konzentriere mich jetzt auf meine Genesung. Ich werde stärker zurückkommen!"