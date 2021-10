Matthäus: Bayern-Stars brauchen derzeit Nagelmann nicht

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Lothar Matthäus (r.) glaubt, dass der FC Bayern auch in Abwesenheit von Julian Nagelsmann Erfolg hat

Der FC Bayern München hat auch das zweite Spiel in Abwesenheit von Trainer Julian Nagelsmann gewonnen. Nach dem Sieg in der Champions League gegen SL Benfica (4:0) folgte am Samstag der überzeugende Auftritt gegen Hoffenheim (4:0). Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zufolge ein Beweis dafür, dass die Bayern-Stars ihren Coach derzeit nicht vermissen.

"Die Mannschaft ist zusammengewachsen, hat genügend Spielerpersönlichkeiten. Ich glaube, dass man nicht unbedingt jetzt einen Trainer braucht, weil die Mannschaft funktioniert", argumentierte Matthäus am Sonntag bei "Sky".

Den 60-Jährigen überzeugen die Münchner "Führungsspieler", zudem verfüge das Team über "klare Hierarchien". Die Bayern versprühen derzeit "diese Gier, die Spiele nicht nur 1:0 oder 2:0 zu gewinnen", so Matthäus weiter. "Sie geben bis zum Schluss Vollgas, das war in Lissabon so, das war auch gestern der Fall gegen Hoffenheim."

Zwar gelte das nicht für "jedes Spiel", doch in den "meisten" könne der FC Bayern auch ohne einen Cheftrainer bestehen. "Aber: Der Trainer gehört dazu. Und er wäre ja auch gerne dabei. Wenn es läuft, dann klappt es. Wenn es nicht läuft, ist der Trainer natürlich umso wichtiger."

Matthäus: FC Bayern meistert die Spiele auch ohne Nagelsmann

Zudem kennen die Spieler die Situation, Nagelsmann fehle ja aus gutem Grund. "Von dieser Seite her denke ich, dass Bayern auch ohne Julian Nagelsmann diese Spiele - weil sie die Zusammenarbeit auch im Trainerstab gut klappt - meistern wird."

Julian Nagelsmann fehlt dem FC Bayern aufgrund einer Corona-Infektion. Der 34-Jährige arbeitet seither in häuslicher Quarantäne und in enger Abstimmung mit seinen Assistenzen Dino Toppmöller und Xaver Zembrod. Toppmöller saß bei den Spielen gegen Benfica und Hoffenheim auf der Trainerbank, die taktische Ausrichtung sowie die Wechsel-Anweisungen kamen jedoch von Nagelsmann.

Der gegen das Coronavirus geimpfte Cheftrainer hatte sich zuletzt vor der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag aus den heimischen vier Wänden zu Wort gemeldet. "Mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin noch immer ein bisschen schlapp, aber kann schon wieder lachen", so Nagelsmann.