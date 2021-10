Matthäus fällt hartes Urteil über van Bommel

Henk Korzelius

Lothar Matthäus (l.) geht hart mit Mark van Bommel ins Gericht

Am Sonntag zog der VfL Wolfsburg die Reißleine und setzte Trainer Mark van Bommel nach nur 13 Pflichtspielen vor die Tür. DFB-Legende Lothar Matthäus geht nun hart mit dem Niederländer ins Gericht.

Natürlich könne man darüber diskutieren, ob van Bommel nicht noch etwas Zeit verdient hätte, um den VfL Wolfsburg wieder auf Kurs zu bringen, eröffnet Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender "Sky", ergänzt jedoch: "Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass van Bommel die Mannschaft oder zumindest Teile davon verloren hätte und sie ihm nicht mehr gefolgt sei."

Der Niederländer habe wahrscheinlich "mit einem oder mehreren einflussreichen Spielern kein gutes Verhältnis mehr" gehabt und sich so in der relativ kurzen Zeit ins Abseits bugsiert, so Matthäus, der Parallelen zu der Zeit von Niko Kovac beim FC Bayern sieht. "Niko Kovac hat in München Thomas Müller verloren und Mark in Wolfsburg offensichtlich Wout Weghorst", schlussfolgert der 60-Jährige.

"Wie ich es mitbekommen habe, war in Wolfsburg zwischen Trainer und Team einiges nicht mehr zu kitten und Schmadtke musste reagieren", führt Matthäus weiter aus. Manager Schmadtke nimmt der deutsche Rekordnationalspieler übrigens aus der Schusslinie.

Das spricht gegen Ex-BVB-Coach Terzic als Trainer

"Der Kader, den der Manager zusammengestellt hat, ist sehr gut und sogar besser als in der letzten Saison, als Glasner mit den Wölfen die Champions League erreichte. Dieses Team ist von der individuellen Qualität zu viel mehr in der Lage, als in den letzten Wochen zu sehen war." Van Bommel hätte das aber nicht in Erfolge ummünzen können. Die Wahl des neuen Coaches müsse jedoch nun sitzen.

Die Unstimmigkeiten zwischen dem Team und van Bommel "müssen gravierend gewesen sein", mutmaßt Matthäus, der zudem erfahren haben will, dass dies bereits bei seiner ersten Trainerstation bei der PSV Eindhoven der Fall gewesen sei.

Van Bommels Nachfolger Michael Frontzeck, der vorerst interimsweise den Posten übernommen hat, wünscht Matthäus "eine längere Anstellung", den zuletzt gehandelten Kandidaten Tedesco, Kohfeldt und Terzic rechnet er allerdings "die besten Chancen" aus. "Bei Terzic verstehe ich nicht, warum er in Berlin absagen sollte, um dann in Wolfsburg anzuheuern", hinterfragt Matthäus allerdings, obgleich die Qualität in Wolfsburg größer sei.