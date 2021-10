Bericht: Nächstes Schwergewicht baggert an Adeyemi

Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.

Salzburgs Karim Adeyemi wird mit dem FC Bayern und BVB in Verbindung gebracht

Die Spekulationen rund um Karim Adeyemi von RB Salzburg nehmen weiterhin an Fahrt auf. Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund sollen zahlreiche Klubs aus dem Ausland am Angreifer interessiert sein. In Italien weiß man offenbar ebenfalls um die Qualitäten des deutschen Nationalspielers.

Laut "calciomercato.com" beschäftigt sich auch Juventus mit einem möglichen Transfer des 19-Jährigen. Zuletzt wurde Adeyemi schon bei Paris Saint-Germain, dem FC Liverpool und Real Madrid gehandelt.

Darüber hinaus wird der Salzburger immer wieder mit dem FC Bayern und BVB in Verbindung gebracht. Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich angesprochen auf die Gerüchte jüngst schweigsam. "Darüber kann ich gar nichts sagen", meinte der 44-Jährige bei "DAZN". Er kommentiere grundsätzlich Namen nicht, dies sei "auch nicht fair", betonte Salihamidzic.

Fest steht, dass sich die zahlreichen Interessenten rund um den FC Bayern und BVB vorerst noch gedulden müssen. Schließlich plant RB Salzburg keinen voreiligen Verkauf seines Torjägers.

FC Bayern? BVB? RB Salzburg plant mit Adeyemi

So erteilte RB-Sportdirektor Christoph Freund den vermeintlichen Bestrebungen der europäischen Spitzenklubs vor wenigen Tagen eine klare Absage. "Es ist überhaupt nicht unser Ziel, dass wir hier über irgend etwas reden in den nächsten Monaten. Der Karim wird mit uns die Saison fertig spielen", hielt der 44-Jährige im Gespräch mit "Sky" fest.

Freunds deutliche Worte sind mehr als verständlich. Immerhin erzielte Adeyemi in der laufenden Saison bereits 14 Tore für die Österreicher und ist somit ein unverzichtbares Mitglied in der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle.

Während Salzburg in der österreichischen Bundesliga bereits elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz hat, liegt RB in der Champions League als Tabellenführer auf Kurs in Richtung Achtelfinale.