Verlässt Witsel den BVB vorzeitig?

BVB-Profi Axel Witsel wird mit Juventus in Verbindung gebracht

Seit 2018 ist Axel Witsel im defensiven Mittelfeld von Borussia Dortmund eine Konstante. Doch der Vertrag des Belgiers läuft am Ende der Saison aus. Gerüchten zufolge könnte der Routinier den BVB sogar noch früher verlassen.

Auch unter Marco Rose gehört Axel Witsel bei Borussia Dortmund zum Stammpersonal. Trotzdem ist die sportliche Zukunft des 32-Jährigen weiterhin offen.

Zuletzt verriet Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei "Sport1", dass sich die BVB-Verantwortlichen mit Witsel zusammensetzen werden.

Während konkrete Gespräche also erst noch bevorstehen, bringt sich der erste potenzielle Abnehmer bereits in Stellung. So wird Juventus seit Wochen Interesse an einer Verpflichtung des Sechsers nachgesagt.

Laut dem italienischen Reporter Romeo Agresti ist Trainer Massimliano Allegri ein Fan Witsels. Auch die "Gazette dello Sport" berichtet über anhaltendes Interesse aus Turin.

Auf der Aktionärsversammlung der Alten Dame am Freitag hatte Vorstandschef Maurizio Arrivabene einen Sparkurs angekündigt, zu dem eine ablösefreie Verpflichtung des BVB-Stars durchaus passen würde.

Dennoch könnte Juventus bereits im Winter einen Anlauf beim BVB-Profi wagen, munkelt das Blatt.

BVB-Profi Witsel bei Juventus wohl nur der Plan B

Allerdings ist Witsel in Turin offenbar nur die zweite Wahl. So gilt Aurélien Tchouameni von der AS Monaco als Wunschspieler des italienischen Traditionsklubs. Der 21-Jährige steht durch seine starken Leistungen im Fürstentum offenbar bei gleich zahlreichen europäischen Topteams auf dem Zettel.

"Calciomercato" zufolge buhlen neben Juventus derzeit ebenfalls der FC Bayern, der FC Liverpool sowie Manchester City um die Dienste des Franzosen. Glaubt man den jüngsten Berichten, hängt ein möglicher Witsel-Wechsel wohl auch mit Tchouamenis Zukunftsplanung zusammen.

Bis dahin wird Witsel weiter das schwarz-gelbe Trikot tragen. In der laufenden Saison absolvierte der 118-fache Nationalspieler Belgiens bereits 15 Pflichtspiele für den BVB. Zu Saisonbeginn half Witsel aufgrund der Dortmunder Personalprobleme gar in der Innenverteidigung aus. Witsels Flexibilität weiß offenbar auch Juventus zu schätzen.