Es ging um Millionen! So lief der Kohfeldt-Deal ab

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Florian Kohfeldt hat den VfL Wolfsburg übernommen

Vor eineinhalb Wochen überraschte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg mit der Entlassung des bisherigen Cheftrainers Mark van Bommel. Nur einen Tag später stellten die Niedersachen Florian Kohfeldt als seinen Nachfolger vor. Um die Personalie klarzumachen, mussten die VfL-Bosse Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer zuvor noch entscheidende Gespräche mit Werder Bremen führen.

Beim Bundesliga-Absteiger stand der Fußballlehrer nämlich trotz Beurlaubung vor dem letzten Spieltag der abgelaufenen Saison noch unter Vertrag. Kohfeldt besaß beim SV Werder noch ein gültiges Arbeitspapier bis zum Sommer 2023.

Nach Informationen der "Sport Bild" hätten Kohfeldt aufgrund dieses Vertrags noch circa 1,5 Millionen Euro Gehalt von Werder Bremen zugestanden, welches im Zweifel dann die Niedersachsen aus Wolfsburg hätten übernehmen müssen.

Wie also lief die Einigung zwischen den beiden Klubs in Sachen des 39-Jährigen ab? Wie es in dem Fachmagazin weiter heißt, führten Schmadtke und Schäfer schon am Abend nach der Verabschiedung von van Bommel die entscheidenden Gespräche mit Kohfeldt.

Nachdem sich der Klub mit dem Trainer geeinigt hatte und sich der neue Chefcoach und der der VfL auf eine gemeinsame Spielphilosophie geeinigt hatten, wurden die Gespräche mit Werder Bremen geführt, wo Kohfeldt zu diesem Zeitpunkt noch auf der Gehaltsliste stand.

Kohfeldt siegt zum Auftakt zweimal mit dem VfL Wolfsburg

Ein zufriedenstellender Deal wurde dann ziemlich schnell zwischen den beiden Vereinen gefunden: Werder Bremen verzichtete auf eine mögliche Ablösezahlung, die den Hansestädtern im Zweifel zugestanden hätte. Dafür braucht Werder fortan keinen Cent Gehalt mehr für Kohfeldt zahlen.

Das intensive Bemühen um den neuen Cheftrainer scheint sich aus Wolfsburger Sicht zumindest vorerst ausgezahlt zu haben. Die ersten beiden Pflichtspiele der Niedersachen unter der Führung Kohfeldts wurden gegen starke Gegner mit 2:0 bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga und 2:1 zu Hause gegen RB Salzburg in der Champions League gewonnen.