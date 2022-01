BVB und FC Bayern bei Schlotterbeck "in der Abtastphase"

Ulmer via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg hat das Interesse des BVB und des FC Bayern geweckt

Auf der Suche nach einer potenziellen Verstärkung für die Innenverteidigung sollen die beiden deutschen Top-Klubs Borussia Dortmund und FC Bayern ein Auge auf Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg geworfen haben. Nun wurde enthüllt, wie der Stand in den Verhandlungen ist.

Der BVB und der FC Bayern sollen sich bereits nach Schlotterbeck erkundigt haben, zu konkreten Verhandlungen soll es allerdings noch nicht gekommen sein. Das will "Sky"-Reporter Marc Behrenbeck erfahren haben. Aktuell befinde man sich in der "noch in der Abtastphase", heißt es weiter.

Schlotterbeck soll zudem mit dem Gedanken spielen, in die englische Premier League zu wechseln. Allerdings soll auch in diesem Fall nur "ein Top-Klub" für den 22-Jährigen in Frage kommen.

Noch sei völlig offen, wohin es den 1,91-Meter-Hünen zieht. Klarheit wird es dem Bericht zufolge allerdings ohnehin nicht so schnell geben: Ein Wechsel im Winter wird als "so gut wie ausgeschlossen" eingeschätzt, im Sommer sei ein Tapetenwechsel hingegen "durchaus wahrscheinlich".

BVB und FC Bayern müssten wohl 20 bis 25 Millionen Euro investieren

Auch die mögliche Ablöse, die für Schlotterbecks Dienste auf den Tisch gelegt werden müsste, wirft "Sky" in den Raum. Demnach verlangt der SC Freiburg 20 bis 25 Millionen Euro für seinen Abwehrstar. Schlotterbecks Vertrag im Breisgau endet im Sommer 2023.

Neben Schlotterbeck soll der 19-jährige Schweizer Becir Omeragic vom FC Zürich das Interesse des BVB geweckt haben. Das eint die Dortmunder allerdings wohl mit Mailand, Lyon und Sevilla. "Sky" will in diesem Zusammenhang erfahren haben, dass der Bundesligist im Poker um das Talent keine guten Karten hat.

So oder so sind die Dortmunder auf der Suche nach einem neuen Mann für die Abwehrmitte. Laut dem Bericht muss dieser Kopfballstark, stark im Aufbauspiel und bezahlbar sein. Nicht wirklich geringe Anforderungen.