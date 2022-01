Hertha BSC nimmt offenbar Galatasaray-Knipser ins Visier

Seskimphoto via www.imago-images.de

Hertha BSC beschäftigt sich wohl mit Mostafa Mohamed

Hertha BSC befindet sich kurz nach dem Rückrunden-Start lediglich vier Punkte vor der Abstiegszone. Um die eigene Offensive zu beleben, halten die Berliner anscheinend Ausschau nach einem neuen Angreifer und sind dabei wohl in der Türkei fündig geworden.

Wie "RMC" berichtet, erwägt Hertha BSC einen Transfer von Mostafa Mohamed. Der Mittelstürmer ist aktuell von Zamalek Kairo an Galatasaray ausgeliehen. Für den kommenden Sommer besitzen die Türken eine Kaufoption in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Dennoch wird Mohamed bereits mit einer Reihe anderer Klubs in Verbindung gebracht.

Neben Hertha BSC beschäftigen sich angeblich auch Olympique Lyon sowie der OSC Lille und der FC Sevilla mit dem 24-Jährigen. Eine konkrete Spur scheint es allerdings noch nicht zu geben.

Hertha BSC könnte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sicher jede Hilfe gebrauchen: Abgesehen von Stevan Jovetic und Marco Richter konnte in der laufenden Saison bisher kein anderer Berliner mehr als zwei Tore im deutschen Fußall-Oberhaus erzielen.

Hertha-Flirt weilt aktuell beim Afrika-Cup

Mohamed hat bei Galatasaray in der laufenden Spielzeit der Süper Lig bereits fünf Treffer beigesteuert. Dennoch ist der Rechtsfuß am Bosporus kein echter Stammspieler, sondern wird häufig nur in der Schlussphase eingewechselt.

Aktuell läuft Mohamed mit der ägyptischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup auf und stand bei den ersten beiden Gruppenspielen gegen Nigeria (0:1) sowie Guinea-Bissau (1:0) in der Anfangsformation. Ein Tor wollte Mohamed allerdings nicht gelingen.

Ob der Angreifer nach der Winterpause noch einmal zu Galatasaray zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. An Zukunftsoptionen scheint es Mohamed jedenfalls nicht zu mangeln. Glaubt man den Berichten aus Frankreich, wird Hertha BSC die Personalie weiter im Blick behalten.