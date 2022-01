Schick schon auf Augenhöhe mit Lewandowski?

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Patrik Schick von Bayer Leverkusen spielt eine herausragende Bundesliga-Saison

Mit 18 Saisontoren in 17 Bundesliga-Partien spielt Patrik Schick von Bayer Leverkusen eine überragende Bundesliga-Saison. In den Bewertungen seiner Leistungen fällt er hinter den schillernden Superstars Robert Lewandowski vom FC Bayern und Erling Haaland vom BVB trotzdem häufig etwas ab. Zu Unrecht, wie Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler betonte.

Für den Leverkusen-Macher steht fest, dass der tschechische Mittelstürmer in das gleiche Regal gehört wie die beiden Top-Knipser aus München und Dortmund.

"Da braucht man nur auf die Torschützenliste der Bundesliga zu schauen: Da liegt er zwischen den beiden", meinte Völler in einem Gastbeitrag im "kicker" und fügte hinzu: "Patrik gehört schon in die Kategorie Weltklasse. Er muss es noch bestätigen - aber das wird er."

Für Bayer Leverkusen sei es im nachhinein ein Glücksfall gewesen, dass der 26-Jährige nicht schon bei seinen Vorgänger-Stationen AS Roma und RB Leipzig eine derart starke Torquote vorweisen konnte. "Dann hätten wir ihn 2020 nie bekommen", weiß Völler, der einst selbst als Weltklasse-Mittelstürmer auf Torejagd ging.

Völler verweist auf Top-Quoten der Bundesliga-Stars

Der entscheidende Entwicklungsschritt Schicks in den letzten eineinhalb Jahren sei es laut Völler gewesen, dass Schick "körperlich viel robuster" geworden sei. Diese physische Stärke erlaube es ihm, im gegnerischen Drittel Bälle festzumachen und durchschlagskräftiger zu sein. Daneben zählte der Bayer-Boss die Schnelligkeit, sein Kopfballspiel und seine Abschlussstärke zu den wichtigsten Qualitäten des tschechischen Nationalspielers.

Eine ähnliche Bewertung nahm auch BVB-Stürmerlegende und Landsmann Jan Koller vor, der Schick ebenfalls schon in einer ähnlichen Kategorie wie Weltfußballer Lewandowski sieht: "Ich würde ihn mit Robert Lewandowski vergleichen, der mit links, rechts und dem Kopf abschließen kann, dazu noch schnell und technisch versiert ist. Außerdem hat Patrik zuletzt körperlich zugelegt, was ihm einen Vorteil verschafft", so der 48-Jährige.

Völler wünscht sich einen selbstbewussteren Umgang hierzulande mit Blick auf die Top-Torjäger innerhalb der Bundesliga: "In Deutschland wird ja ganz gerne die Qualität der Bundesliga infrage gestellt, aber: Wo sind in England, Spanien oder Italien drei solche Top-Mittelstürmer? Die spielen alle hier bei uns", verwies der Weltmeister von 1990 auf die überragenden Torquoten von Robert Lewandowski, Erling Haaland und eben auch Patrik Schick in dieser Spielzeit.