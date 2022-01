Millionen-Regen für Schalke dank Kabak?

Paul Chesterton via www.imago-images.de

Ozan Kabak ist derzeit vom FC Schalke 04 an Norwich City ausgeliehen

Im vergangenen Sommer versuchte der FC Schalke 04 vergeblich, Innenverteidiger Ozan Kabak dauerhaft von der Gehaltsliste zu bekommen. Statt eines Verkaufs ging letztlich nur ein Leih-Wechsel über die Bühne. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Schalke nun kurzfristig doch noch eine Ablöse einstreichen.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga war allen Beteiligten beim FC Schalke 04 sofort klar, dass Ozan Kabak nicht mehr länger das königsblaue Trikot tragen wird. Zu hoch ist sein Gehalt, zu wichtig die mögliche Ablösesumme für die leeren Schalker Kassen.

Letztendlich sicherte sich Norwich City aus der englischen Premier League die Dienste des türkischen Nationalspielers - allerdings lediglich auf Leihbasis. Für eine Gebühr in Höhe von vier Millionen Euro blieb Kabak in England, wo er zuvor ebenfalls als Leihspieler für den FC Liverpool aufgelaufen war.

Verbunden ist die Kabak-Leihe laut "Bild" mit einer Kaufverpflichtung in Höhe von 13 Millionen Euro, sollten Norwich auch in der Saison 2022/23 erstklassig spielen.

Wie derzeit unter anderem das Portal "tskulis.com" vermeldet, zeigt nun der türkische Tabellenführer Trabzonspor Interesse an einer Verpflichtung von Kabak.

Der Istanbuler Klub soll auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger sein. Nachdem Sassuolo Calcio bei einer möglichen Verpflichtung des Ex-Schalkers Kaan Ayhan stur geblieben war, sei Kabak in den Fokus gerückt., heißt es Im Raum steht demnach eine Leihe mit Kaufoption.

FC Schalke 04: Wie geht es mit Ozan Kabak weiter?

Dem FC Schalke 04 liegen nach Informationen von "Bild" derzeit jedoch keinerlei Anfragen für Kabak vor.

Realistisch sei ein solcher Wechsel von England in die Türkei ohnehin nicht, da Trabzonspor wohl nicht an die finanziellen Rahmenbedingungen der jetzigen Übereinkunft mit Norwich City herankommt.

Erneut ein Thema dürfte Kabak auf Schalke somit erst dann wieder sein, wenn der aktuelle Tabellen-17. der Premier League am Ende der Spielzeit den Gang in die zweite Liga antreten muss. In diesem Fall verfällt die Kaufverpflichtung und es müsste neu verhandelt werden.

Bei den Königsblauen besitzt Kabak noch einen Vertrag bis 2024.