Wechsel im Sommer? Real Madrid buhlt wohl um Bayern-Star

nordphoto GmBH / Meuter via www.imago-images.de

Verlässt Corentin Tolisso (Nummer 24) den FC Bayern?

Corentin Tolisso hat sich beim FC Bayern in den vergangenen Wochen in ansprechender Form präsentiert. Im Sommer könnte der zentrale Mittelfeldspieler die Münchner aber verlassen. Nun bringt sich offenbar Real Madrid in Stellung.

Laut "Mundo Deportivo" sind die Königlichen an einer ablösefreien Verpflichtung des Franzosen interessiert. Das Arbeitspapier des 27-Jährigen endet beim FC Bayern am Saisonende, somit könnte Tolisso den Bundesligisten zum Nulltarif verlassen.

Vor wenigen Wochen galt der Achter beim FC Bayern noch als sicherer Abgangskandidat für den Sommer, zu oft musste sich der verletzungsanfällige Mittelfeldmann hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka anstellen. Doch in den letzten Spielen kam Tolisso durch die angespannte Personallage beim FC Bayern wieder häufiger zum Zug.

Dabei überzeugte der Weltmeister von 2018 mit starken Leistungen und traf in den letzten beiden Bundesliga-Begegnungen gegen den 1. FC Köln (4:0) und Hertha BSC (4:1) sogar selbst. Deshalb soll der FC Bayern mittlerweile wieder eine Vertragsverlängerung prüfen.

Verliert der FC Bayern den nächsten Spieler?

Oliver Kahn lobte Tolisso am Mittwoch für seine jüngsten Auftritte. "Nach einigen Verletzungen, die er gehabt hat, ist es jetzt erstaunlich, auf welchem Leistungsniveau er aktuell spielt", sagte Münchens Vorstandsvorsitzender und fügte an: "Er hat gezeigt, was er drauf hat. Es kann uns ja nichts Besseres passieren, als dass die Spieler Topleistungen bringen und sich dann auch immer wieder ins Spiel bringen."

Diese Entwicklung ist Real Madrid offenbar ebenfalls aufgefallen. Trainer Carlo Ancelotti kennt Tolisso noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern. Nun möchte der Italiener den Franzosen wohl in die spanische Hauptstadt lotsen.

Für den FC Bayern wäre ein Tolisso-Abgang besonders bitter, schließlich wird Niklas Süle den Rekordmeister im Sommer bereits ablösefrei verlassen.