Spektakuläre Kehrtwende? Real zweifelt an Haaland-Transfer

Erling Haaland fehlte dem BVB immer wieder aufgrund von Verletzungen

Erling Haaland und dessen Anhang bereiten angeblich seit Wochen den Abschied vom BVB vor. Das Team des Norwegers tourt durch Europa und führt Gespräche mit den Klubs, die sich den Stürmer leisten können und wollen. Real Madrid soll dabei an vorderster Front stehen. In Spanien heißt es nun, die Königlichen denken über einen spektakulären Rückzieher nach.

Erling Haaland und Kylian Mbappé in einem Team vereinen - das soll der große Traum von Real Madrid und dessen Präsidenten Florentino Pérez sein. So wird es seit Monaten berichtet und so wird es den meisten Medienberichte zufolge auch kommen. Die katalanische Zeitung "Sport" nährt nun aber Zweifel an dem spektakulären Plan.

Das Blatt behauptet, die Königlichen denken darüber nach, sich aus dem Haaland-Poker zurückzuziehen. Der Grund: Die immer weiter ausufernde Verletzungshistorie des Norwegers.

Angeblich fürchtet Real einen zweiten "Fall Hazard". Auch der Belgier stand vor seinem Wechsel weit oben auf der Wunschliste, brachte seine PS nach dem 115-Millionen-Euro-Transfer im Sommer 2019 aber nie auf den Platz, weil er immer wieder verletzt war. Mittlerweile gilt der Belgier und Bruder von BVB-Star Thorgan Hazard längst als Fehleinkauf.

Haaland verpasst beim BVB mehr als 20 Spiele

Auch der Blick auf Haalands Krankenakte soll den Real-Bossen bereits große Sorgen bereiten. Der Dortmunder verpasste seit seiner Ankunft im Ruhrgebiet bereits mehr als 20 Spiele. Auch aktuell muss er aufgrund muskulären Problemen wieder mal eine Zwangspause einlegen.

Angesichts des großen Preisschilds - inklusive Berater-Boni, Ablöse und Gehalt soll das "Gesamtpaket Haaland" über 200 Millionen Euro kosten - läuten in Madrid angeblich die Alarmglocken. Pérez' Traum vom Duo Mbappé/Haaland, schreibt "Sport", bekomme "mehr und mehr Risse". Ob der Transfer deswegen tatsächlich platzen wird, bleibt allerdings abzuwarten.