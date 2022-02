BVB-Gegner gelingt Transfer-Coup mit Juventus-Star

Reporter Torino via www.imago-images.de

Aaron Ramsey (l.) trifft mit den Rangers auf den BVB

Mitte Februar steigt in der Europa League das erste Playoff-Duell zwischen Borussia Dortmund und den Rangers. Schlechte Nachrichten für den BVB: Der schottische Rekordmeister hat am Deadline Day einen prominenten Neuzugang an Land gezogen.

Achtmal traf Borussia Dortmund bislang in seiner Europapokalgeschichte auf die Rangers aus Glasgow, erstmals in der zweiten Runde des Pokals der Pokalsieger 1966/1967. Damals kam der BVB vor heimischer Kulisse nicht über ein 0:0 hinaus. Auswärts in Glasgow setzt es eine 1:2-Pleite.

Zuletzt duellierten sich beide Klubs 1999/2000 in der dritten Runde des Uefa-Cups - mit dem besseren Ende für den BVB, der nach einer 0:2-Auswärtspleite das Rückspiel mit 3:1 im Elfmeterschießen gewann und weiterkam.

Wenn sich der amtierende DFB-Pokalsieger sowie der schottische Meister in wenigen Wochen im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League wieder begegnen, ist der BVB klar favorisiert - zumal die Verantwortlichen unmissverständlich den Titel im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb als Ziel für die Rückrunde benannten.

Keine Neuzugänge beim BVB, Rangers schlagen zu

Während der BVB sich auf dem Winter-Transfermarkt aber zurückhielt und keinen einzigen neuen Spieler verpflichtete, schlugen die Rangers am Deadline Day prominent zu. Sie lotsten Aaron Ramsey nach zweieinhalb eher enttäuschenden Jahren von Juventus Turin wieder zurück auf die Insel.

Der walisische Nationalspieler, bekannt vor allem aus seinem langjährigen Gastspiel beim FC Arsenal, schloss sich den Rangers zunächst bis Saisonende auf Leihbasis an. Danach soll eine Kaufoption für den Mittelfeldakteur existieren.

Mehrere Angebot habe er gehabt, erklärte Ramsey. Die Rangers hätten ihn "mit europäischem Fußball und der Chance, alle zwei Wochen vor 50.000 Fans zu spielen" überzeugt. Trainer Giovanni van Bronckhorst lobte die "Erfahrung und Führungsstärke" des Neuzugangs, der unter anderem 262 Einsätze in der englischen Premier League sowie 58 Champions-League-Spiele auf dem Buckel hat.

Übrigens ist Ramsey nicht der einzige prominente Winter-Neuzugang der Rangers. Zuvor schloss sich auch Amad Diallo auf Leihbasis für ein halbes Jahr den Schotten an.

Für das 19 Jahre alte ivorische Offensiv-Juwel überwies sein Stammverein Manchester United im vergangenen Sommer immerhin 21,3 Millionen Euro an Atalanta Bergamo.