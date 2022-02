Grammozis warnt S04-Juwel Thiaw: "Dann wird es schwer bei mir"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Malick Thiaw (r.) steht beim FC Schalke 04 unter Beobachtung

Trainer Dimitrios Grammozis vom FC Schalke 04 hat Abwehr-Talent Malick Thiaw nach dem geplatzten Wechsel zum italienischen Vizemeister AC Milan eine klare Ansage gemacht.

"Es ist eine Wertschätzung für den ganzen Verein, dass ein Junge von uns von so einem Verein umworben wird. Auch für ihn ist das eine schöne Geschichte, mit Milan in Verbindung gebracht zu werden", blickte Grammozis im Rahmen der Schalker Pressekonferenz am Donnerstag auf die abgelaufene Transfer-Periode zurück.

Milan hatte Schalke dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 6,5 Millionen Euro für Thiaw geboten. Laut "Sport Bild" ließen die Königsblauen ihn aber auch deswegen nicht ziehen, weil man sich im Sommer noch deutlich mehr Geld für das 20-jährige Eigengewächs erhofft.

In den kommenden Monaten will Grammozis Thiaws Entwicklung nun genau beobachten. "Man sollte die Geschichte nicht zu hochhängen. Denn in dem Alter kann man dann ganz schnell glauben, dass man wegen eines Angebots von Milan von allein geht, dass man nicht mehr viel zu machen braucht. Aber dann wird es für ihn ganz schwer bei mir. Er soll sich jetzt auf Schalke konzentrieren. Das, was hätte passieren können, steht nicht mehr zur Debatte", sagte der S04-Coach.

FC Schalke 04: Keine Stammplatz-Garantie für Malick Thiaw

Thiaw müsse nun "das zeigen, was er bisher schon gezeigt hat: Dass er gewillt ist, sich jeden Tag zu verbessern. Wenn er weiter so performt und spielt, wird er seinen Weg gehen", ergänzte Grammozis.

Eine Stammplatzgarantie wollte er dem Youngster nicht einräumen. "Malick muss sich wie jeder andere anbieten, damit er spielt."

Thiaw hat in der Schalker Defensive viel Konkurrenz. Ko Itakura, Marcin Kaminski, Salif Sané, Henning Matriciani sowie Winter-Neuzugang Marius Lode bewerben sich ebenfalls um die Startelfplätze in der Dreierkette. "Es wird sicher Härtefälle geben. Der eine oder andere Spieler wird enttäuscht sein", kündigte Grammozis an.