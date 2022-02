"Beschämend": Fan-Angriff erschüttert die Regionalliga

Michael Ketzer via www.imago-images.de

Homberg-Trainer Sunay Acar schildert den Vorfall in Ahlen

Nach einem ereignisreichen Regionalliga-Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und dem VfB Homberg kam es zu wilden Szenen. Die Gäste sollen von mehreren Fans angegriffen worden sein.

Für den akut abstiegsgefährdeten VfB Homberg war es ein denkwürdiges Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen. Nach frühem 0:2-Rückstand schlug der Klub aus Duisburg kurz vor der Pause doppelt zurück. In der zweiten Hälfte folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3:2, ehe zwei Minuten später die Gastgeber durch ein Eigentor von Nico Lübke doch noch zum Ausgleich kamen.

Schon während des Spiels war die Stimmung aufgeladen, doch nach dem Abpfiff übertrieben es die Ahlener Fans. Auf dem Weg zur Gästekabine mussten die Homberg-Spieler an einem Bierstand vorbei, an dem einige Anhänger der Gastgeber standen. VfB-Cheftrainer Sunay Acar berichtete, dass es dort zu Aggressionen kam.

"Die haben uns versucht mit 80 Mann zu verprügeln", erklärte er gegenüber "RevierSport". Mitschuld an der Situation trage auch der Gegner. Schon zum Ende der Partie habe Ahlen "giftige Stimmung von außen herein" gebracht. "Auch der Ahlener Co-Trainer, der die Rote Karte erhalten hat, ist daran schuld. So verhält man sich nicht. So bringt man nur diese negative Stimmung herein", betonte Acar.

Rot Weiss Ahlen entschuldigt sich beim VfB Homberg

Homberg-Torwarttrainer Markus auf der Heiden sowie Offensivspieler Yassine Bouchama sollen "einige Schrammen" abbekommen haben. "Die fünf, sechs Ordner hatten überhaupt nichts im Griff. Sie waren schlichtweg überfordert mit den aggressiven Ahlener Fans. Ich finde es beschämend, dass unsere Sicherheit in diesem Moment nicht gewährleistet war", beklagte der 43-Jährige weiter.

Dass Dirk Neuhaus, erster Vorsitzender der Ahlener, nach den Vorkommnissen in die Kabine der Gäste kam und sich dafür entschuldigte, sei eine "tolle Geste" gewesen, so Acar.

Neuhaus selbst hat gegenüber "RevierSport" dennoch Zweifel an der Darstellung des Homberg-Trainers geäußert. "Das waren keine 80 Leute. Vielleicht sind da drei oder vier Mann aus der Reihe getanzt und haben einen Homberger Spieler beleidigt", teilte er mit, fügte jedoch weiter an: "Aber klar: auch drei oder vier sind zu viele. Dafür entschuldigen wir uns auch im Namen von Rot Weiss Ahlen."