Sturmduo zur Stelle: Bremen holt siebten Sieg in Serie

Fotostand / Voelker via www.imago-images.de

Werder Bremen gewann drei hart umkämpfte Punkte bei Hansa Rostock

Werder Bremen hat seinen Siegeszug fortgesetzt und zumindest vorläufig die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Bei Hansa Rostock feierte der Absteiger beim 2:1 (0:0) seinen siebten Sieg in Serie, Trainer Ole Werner fehlt nur noch ein Erfolg zum mehr als 40 Jahre alten Bremer Startrekord von Otto Rehhagel aus dem Jahr 1981.

Nach einer ereignislosen und umkämpften ersten Halbzeit brach Torjäger Marvin Ducksch (54.) den Bann. Wenig später erhöhte Niclas Füllkrug (74.), Rostock verkürzte durch Robin Meißner (84.).

In der Tabelle zog Werder mit nun 41 Punkten an Darmstadt 98 vorbei, die Hessen, die zuletzt ein 0:5 gegen den Hamburger SV kassiert hatten, können aber am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Hannover 96 wieder an die Spitze springen.

Bremen hatte am Freitag große Probleme mit den aufmerksamen Rostockern - und mit dem schlechten Zustand des Rasens im Ostseestadion. Ungenauigkeiten und viele Zweikämpfe prägten das Spiel. Einzig Mitchell Weiser (37.) hatte im ersten Durchgang eine Torchance, den Abschluss des Bremers parierte Markus Kolke.

Kurz nach der Pause erzielte Ducksch seinen 13. Saisontreffer. Das spielte Bremen in die Karten. Rostock musste nun mehr riskieren - und Werder öffneten sich Räume für Konter. Einen davon schloss Füllkrug erfolgreich ab.