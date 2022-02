Schalkes Sané formuliert Aufstiegs-Garantie

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Salif Sané (l.) ist einer der erfahrensten Profis im Kader von Schalke 04

Seit Beginn der Rückrunde steht Salif Sané wieder regelmäßig für den FC Schalke 04 auf dem Platz. Zuvor hatte sich der Senegalese eine gefühlte Ewigkeit mit Verletzungssorgen herumschlagen müssen. Nun will der Innenverteidiger seine große Erfahrung einbringen, um den Knappen zum Aufstieg zu verhelfen.

Erst im November kehrte Salif Sané aufs Spielfeld zurück. Einem kurzen Joker-Einsatz gegen den SV Darmstadt folgte allerdings eine neuerliche Zwangspause aufgrund von Oberschenkelproblemen bis kurz vor Weihnachten. Mittlerweile ist der 31-Jährige aber komplett fit.

Gut möglich, dass Trainer Dimitrios Grammozis künftig wieder fest auf Sanés Dienste setzt, immerhin hat der Abwehrmann als einer der wenigen Profis im Kader schon einmal einen Aufstieg bewältigt. 2017 gelang ihm mit Hannover 96 der Sprung ins Oberhaus.

Zwischen den Niedersachsen und dem FC Schalke sieht der Routinier gleichwohl Unterschiede. Die Situation in Gelsenkirchen sei "nochmal anders", verriet Sané im Interview mit "t-online" und spielte damit auf die Erwartungshaltung an.

FC Schalke 04 will "nicht in der zweiten Liga bleiben"

"Schalke 04 ist ein sehr großer Verein. Wir müssen in der ersten Liga sein. Deswegen will ich alles für den Klub tun und in die erste Liga aufsteigen", betonte der großgewachsene Defensiv-Akteur.

Das Ziel der Königsblauen sei klar: "Wir wollen nicht in der zweiten Liga bleiben, unser Weg geht in der ersten Liga weiter. Das ist nicht nur meine Mission, sondern auch die meiner Mitspieler und des ganzen Klubs."

Sorge, dass es am Ende nicht reichen könnte, verspürt Sané nicht. "Wir sind momentan richtig gut und haben viel Selbstvertrauen", verdeutlichte der ehemalige Nationalspieler des Senegals vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitagabend (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Der Vertrag des Verteidigers läuft am Saisonende aus.