"Blamabel", "lahmarschig": Zorc watscht BVB-Verlierer ab

David Inderlied via www.imago-images.de

BVB-Sportdirektor Michael Zorc (M.) ist stinksauer

Nach der 2:4-Heimpleite gegen den schottischen Meister Rangers FC herrscht beim BVB Alarmstimmung. So schwach wie in der Playoff-Runde der Europa League hatten sich die Schützlinge von Trainer Marco Rose bislang erst selten präsentiert. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den Ton am Tag nach dem Debakel merklich verschärft.

Schon vor zwei Wochen war der BVB beim 2:5 gegen Bayer Leverkusen im heimischen Stadion unter die Räder geraten, nun setzte es auf internationaler Bühne die nächste Klatsche.

Entsprechend vernichtend fiel Michael Zorcs Einschätzung des peinlichen Auftritts aus.

"Ich bin immer noch konsterniert, mir fehlen die Worte! Es war von der ersten bis zur letzten Minute eine peinliche Vorstellung, eine blamable Leistung", ließ der Manager via "Bild" Dampf ab.

BVB: Zorc sieht "Leistung zum Schämen"

Dabei seien die Rahmenbedingungen für ein Fußball-Fest ideal gewesen. "Donnerstagabend, Flutlichtspiel, leichter Nieselregen, aber nicht zu kalt, Europapokal gegen einen Traditionsklub wie die Glasgow Rangers - was will man mehr?", fragte der 59-Jährige. Laut Zorc die Krux: "Die Mannschaft hat das Spiel nicht angenommen, war nicht bereit für dieses Duell."

Das Team habe "lahmarschig gespielt" und "die Schlagzahl im entscheidenden Moment nicht erhöht", polterte der Funktionär, der ein knallhartes Fazit zog: "Es war eine Leistung zum Schämen!"

Zugleich appellierte Zorc an die Ehre jener Spieler, die sich am Donnerstag kaum gewehrt hatten. Noch könne die Mannschaft im Rückspiel den Turnaround schaffen. "Wenn sie Eier hat, dreht sie das im Rückspiel", warf er ein.

Den zuletzt zunehmend in die Kritik geratenen Coach Marco Rose nahm Zorc allerdings in Schutz. "Es gibt keine Trainerdiskussion!", stellte der Sportdirektor klar.