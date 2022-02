Sieg im Baskenland: Leipzig steht im EL-Achtelfinale

kolbert-press/Marc Niemeyer via www.imago-images.d

RB Leipzig gewann mit 3:1 bei Real Sociedad

Hola, Achtelfinale! RB Leipzig hat das spanische Abwehrbollwerk eingerissen und darf weiter vom Gewinn der Europa League träumen.

Der Bundesliga-Vizemeister feierte im Zwischenrunden-Rückspiel bei den "Maurermeistern" von Real Sociedad San Sebastián ein verdientes 3:1 (1:0) und musste dabei nur phasenweise zittern. Nach dem 2:2 im Hinspiel vor Wochenfrist reichte das zum Einzug unter die besten 16.

"Es war von der ersten Minute ordentlich. Wir hätten schon in der ersten Hälfte mehr Tore machen müssen", sagte RB-Abwehrchef Willi Orban bei RTL: "Unterm Strich muss man sagen, dass es sehr reif war. Hier zu bestehen ist schon ordentlich."

Orban (39.) traf per Nachschuss für RB, nachdem André Silva mit seinem Foulelfmeter an Sociedad-Torwart Mathew Ryan gescheitert war. Im zweiten Durchgang zielte Silva (59.) genauer und erhöhte. Martin Zubimendi verkürzte für die Gastgeber (67./nach Videobeweis), doch Emil Forsberg (89./Handelfmeter) machte alles klar.

Am 10. und 17. März spielen die Leipziger nun um den Einzug ins Viertelfinale, wo sie 2018 bereits gestanden hatten. Der Gegner wird am Freitag (12:00 Uhr) bei der Auslosung in Nyon/Schweiz ermittelt.

RB Leipzig kontrolliert vom Start weg

Nach dem Abstieg aus der Champions League und der Trennung von Trainer Jesse Marsch hat dessen Nachfolger Domenico Tedesco weiter beste Titelchancen. Auch im DFB-Pokal steht Leipzig am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr/Sky und Sport1) im Viertelfinale beim Zweitligisten Hannover 96 - und in der Bundesliga liegt RB auf Königsklassenkurs.

Nach dem 6:1-Spektakel am Sonntag in der Liga gegen Hertha BSC kündigte Tedesco für den Abstecher ins Baskenland ein offenes Visier an. "Es ist ein K.o.-Spiel, und K.o.-Spiele müssen auch so angegangen werden", sagte der Coach. Vier Neue brachte er im Vergleich zum Berlin-Spiel. Unter anderem Dani Olmo und Silva kamen frisch rein und sollten mit Christopher Nkunku vorne wirbeln.

Und Leipzig kontrollierte die Partie vom Start weg, während Sociedad enorm tief stand - wie schon in Leipzig. Doch RB kam trotzdem zu Chancen, mit etwas mehr Konsequenz hätte Leipzig sich früh belohnen können. Nach scharfem Olmo-Freistoß von rechts schoss Abwehrchef Willi Orban (18.) Ryan unplatziert in die Arme, ehe die Partie etwas abflachte.

Erste Chance der Spanier sitzt

RB tat sich schwer mit den engen Ketten der Gastgeber - dann half Ryan, der Nkunku im Strafraum von den Beinen holte. Silvas folgenden Elfmeter konnte Ryan mit einem Hechtsprung noch entschärfen, gegen Orban war er im Nachschuss chancenlos.

Auch nach der Pause entwickelte San Sebastián zunächst nur wenig Gefahr, denn Leipzig presste entschlossen. Nach Ballgewinn im Mittelfeld stürmte Mohamed Simakan noch vorne und setzte Silva in Szene, der den Ball aus halbrechter Position sehenswert in den Winkel drosch.

Sociedad kam jedoch mit der ersten richtigen Torchance zurück: Trotz anfänglichen Abseitsverdachts wurde Zubimendis Treffer nach Ansicht der Videobilder gegeben. In der Folge drängten die Basken auf den Ausgleich, Adnan Januzaj (73.) prüfte RB-Keeper Peter Gulacsi mit einer gewitzten Freistoß-Variante, es wurde eine hektische Schlussphase - bis Forsberg vom Punkt traf.