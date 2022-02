Neuer und Müller bereiten Comeback vor

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Stehen dem FC Bayern womöglich bald wieder zur Verfügung: Thomas Müller und Manuel Neuer

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Mit Manuel Neuer und Thomas Müller stehen zwei Leistungsträger unmittelbar vor der Rückkehr in den Kader.

Sowohl Müller als auch Neuer absolvierten am Montag eine Trainingseinheit an der Säbener Straße. Auch Leon Goretzka und Bouna Sarr trainierten am für die Mannschaft freien Montag auf dem Vereinsgelände individuell.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge plant Müller sein Comeback schon am kommenden Bundesliga-Wochenende. Ob er für das Spiel gegen Bayer Leverkusen einsatzbereit ist, wird sich aber erst in den nächsten Tagen entscheiden.

Der 32-Jährige war am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal positiv auf das Corona-Virus getestet worden und hatte sich am Sonntag freigetestet. Noch im Laufe des Tages absolvierte er eine erste Trainingseinheit.

Fortschritte auf dem Weg zu seinem Comeback macht auch Nationaltorwart Manuel Neuer. Der 35-Jährige, der sich Anfang Februar einer Knie-OP unterzog und bereits zu Beginn der letzten Woche erste Laufeinheiten absolvierte, stieg am Montag wieder voll ins Einzel-Training ein. Die 50-minütige Einheit überstand der Torhüter laut "Bild" ohne Probleme.

Neuer gegen Leverkusen zurück im Bayern-Tor?

Wann Neuer wieder in den Kasten zurückkehrt, ist auch noch nicht klar. "Bild" berichtet von einem möglichen Comeback gegen Bayer Leverkusen. "Sky" schreibt derweil, dass er spätestens in der Woche drauf zum Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg wieder zwischen den Pfosten stehen wird.

Mit Neuers Rückkehr endet zwangsläufig auch die Zeit von Sven Ulreich als Nummer eins des FC Bayern. Der 33-Jährige vertrat den etatmäßigen Stammtorwart in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen sowie in der Champions League gegen RB Salzburg.

Ohne Gegentreffer blieb der Vertreter dabei lediglich am 24. Spieltag beim 1:0-Sieg der Münchner gegen Eintracht Frankfurt. In allen anderen Partien fing sich Ulreich mindestens ein Gegentor.