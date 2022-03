Schalke-Sorgenkind Zalazar in einem "kleinen Loch"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Grammozis ließ Schalke-Spielmacher Zalazar zuletzt auf der Bank

Spielmacher Rodrigo Zalazar gehört beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 derzeit zu den Sorgenkindern. Der 22-Jährige schmorte beim jüngsten 1:1-Unentschieden beim Karlsruher SC 90 Minuten auf der Bank. Hat er seinen Stammplatz bei S04 verloren?

Rodrigo Zalazar zählt beim FC Schalke 04 eigentlich zu den unumstrittenen Stammspielern. Der von Eintracht Frankfurt zunächst nur ausgeliehene und mittlerweile fest verpflichtete Offensivspieler stand bei 21 Zweitliga-Einsätzen bislang 18 Mal in der Anfangsformation von Dimitrios Grammozis.

Seit einigen Wochen ist der in Spanien geborene Zalazar jedoch etwas in die zweite Reihe gerückt. Beim 2:0-Sieg gegen Paderborn wurde er lediglich in der Schlussphase eingewechselt, beim 1:1 in Karlsruhe schmorte er über die gesamte Spieldauer auf der Bank. Dafür erhielt der junge Russe Yaroslav Mikhailov im zentralen Mittelfeld den Vorzug.

Grammozis erklärte sein Vorgehen mit Zalazar schließlich auf der Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Punktspiel gegen Hansa Rostock am Samstag (13:30 Uhr).

Schalke: Grammozis mit Zalazar "nicht so unzufrieden"

"Ich denke, dass man als Trainer immer Entscheidungen treffen muss", so der 43 Jahre alte Fußballlehrer, der dann ausführte: "In dem Spiel gegen den KSC war es so, dass ich mich in der Halbzeitpause für Dome (Domenick Drexler, Anm. d. Red.) und Danny (Latza) entschieden habe, weil ich das Gefühl hatte, dass sie aufgrund der Art und Weise wie Fußball gespielt wurde, dass viele lange Bälle gespielt wurden und viele zweite Bälle herunterkamen, eine etwas bessere Positionierung finden, um diese Bälle dann zu antizipieren."

Er sei mit Zalazar aber "nicht so unzufrieden", dass er ihm gar keine Chance mehr gebe. "Der Junge versucht auch, aus dem kleinen Loch, dieser kleinen Delle wieder herauszukommen."

Der Kreativspieler habe schon im Training die richtige Reaktion gezeigt, so Grammozis weiter. "Er gibt Gas und versucht sich wieder aufzudrängen."