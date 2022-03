Offiziell! Roman Bürki verlässt den BVB

David Inderlied via www.imago-images.de

Roman Bürki verlässt den BVB

Was die Spatzen seit einigen Tagen lautstark von den Dächern Dortmunds pfeifen, hat die Borussia nun offiziell bestätigt: Roman Bürki verlässt den BVB nach der Saison und wechselt in die US-amerikanische MLS.

Der Keeper, der 2015 vom SC Freiburg zum BVB wechselte und fünf Spielzeiten als Nummer eins agierte, ist inzwischen nur noch dritte Wahl bei den Schwarz-Gelben. Gerüchte um eine Trennung kursieren seit Monaten, bislang verliefen alle Spekulationen allerdings im Sand.

Nicht so zuletzt aufkommende Berichte, Bürki werde künftig für den St. Louis City SC in der MLS auflaufen. Dass sich der Schweizer dem US-Klub anschließt, gab der BVB am Mittwoch offiziell bekannt. Bürkis ursprünglich bis Ende Juni 2023 datierter Vertrag wird in diesem Zuge nach dem Ende der laufenden Spielzeit vorzeitig aufgelöst.

"Es war mir eine Ehre, insgesamt sieben Jahre bei diesem großartigen Verein gespielt haben zu dürfen. Ich werde nicht nur die Pokalsiege 2017 und 2021, sondern alle guten und schwierigen Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben, immer in Erinnerung halten", wird Bürki in einer Mitteilung der Dortmunder zitiert.

Vergangene Jahre beim BVB "sportlich alles andere als leicht"

Und weiter: "Mein Dank gilt zuallererst meinen großartigen Mitspielern, aber auch den Verantwortlichen des BVB, meinen Trainern, dem gesamten Team hinter dem Team und nicht zuletzt den unglaublichen Fans. Einmal Borusse, immer Borusse! Ich habe in den vergangenen Jahren privat schon viel Zeit in den USA verbracht, bin ein großer Fan des US-Sports und freue mich total, in St. Louis, bei einem sich im Aufbau befindlichen Klub, etwas mit entwickeln zu können."

Auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc kommentiert den Wechsel: "Roman war lange Jahre unsere Nummer 1, er ist ein verdienter BVB-Profi, hat mit uns Titel errungen und ist mit dem DFB-Pokal um den Borsigplatz gefahren. Diese Titel, diese Momente, werden immer auch mit ihm in Verbindung gebracht werden. Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für Roman sportlich alles andere als leicht, trotzdem hat er sich immer professionell verhalten und in den Dienst des Teams gestellt. Für seine berufliche und private Zukunft in den USA wünschen wir Roman nur das Allerbeste."

Bürki bestritt 232 Pflichtspiele für den BVB, dass noch weitere hinzukommen, darf bezweifelt werden. Der Schritt nach St. Louis ist ein großes Abenteuer. Die Franchise stößt erst ab 2023 als 28. Team zur MLS.