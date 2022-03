Chancen auf Akanji-Verbleib "tendieren gegen null"

IMAGO/Revierfoto

Manuel Akanji spielt seit 2018 für den BVB

Mit einer ordentlichen Leistung beim 1:1-Unentschieden in Köln hat sich Manuel Akanji am letzten Sonntag in der Startelf des BVB zurückgemeldet (sport.de-Note 2,5). Dem Vernehmen nach war es bereits einer der letzten Auftritte im schwarz-gelben Trikot für den Schweizer, der Borussia Dortmund nach der laufenden Saison wohl verlassen wird.

Die Zeichen stehen bei Manuel Akanji zumindest weiterhin klar auf Abschied. Die gut informierten "Ruhr Nachrichten" vermeldeten zuletzt, dass die Chancen des BVB, Akanji über den Sommer hinaus halten zu können, "gegen null tendieren".

Der 26-Jährige hat das Angebot der Dortmunder Borussia, seinen Vertrag im Verein noch einmal langfristig zu verlängern, bis zuletzt ausgeschlagen. Eine erneute, noch einmal verbesserte Offerte des BVB wird es nicht mehr geben.

Laut dem Zeitungsbericht war der Tabellenzweite der Bundesliga bis zuletzt bereit, Akanji künftig acht Millionen Euro pro Jahr an Gehalt zu zahlen.

Für den Schweizer Nationalspieler, der ohnehin aus seinen Premier-League-Träumen nie einen Hehl gemacht hatte, deutlich zu wenig, um seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier zu setzen.

BVB-Abschiedstour über sieben Spieltage für Akanji

Ein Jahr vor Auflaufen des bestehenden Kontraktes stehen die Zeichen somit klar auf Trennung. Borussia Dortmund hofft wohl auf Transfereinnahmen von bis zu 30 Millionen Euro, sollte sich in der kommenden Wechselperiode ein zahlungskräftiger Abnehmer für den Innenverteidiger finden.

Als Favorit auf einen Sommer-Transfer galt bis zuletzt Manchester United. Der englische Rekordmeister wird schon seit Wochen mit Akanji in Verbindung gebracht, will sich zur neuen Saison unbedingt in seiner Hintermannschaft verstärken.

Bis dahin soll Akanji aus Dortmunder Sicht zumindest noch mithelfen, den zweiten Tabellenplatz vorentscheidend zu festigen und weiter Druck auf Spitzenreiter FC Bayern auszuüben. Sieben Spieltage lang wird die vermeintliche Abschiedstour des Defensivspielers im BVB-Trikot noch dauern.