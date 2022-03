Kittel beschwört HSV-Spirit im Saisonfinale

IMAGO/Philipp Szyza

Sonny Kittel will mit dem HSV aufsteigen

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga ist der Hamburger SV zuletzt mehr und mehr in die Außenseiterrolle gerückt. HSV-Topscorer Sonny Kittel gibt sich dennoch weiter kämpferisch.

"Wir müssen bei uns bleiben, unserem Spiel treu bleiben und auf den Spirit setzen, den wir mit dieser jungen Mannschaft in den letzten Monaten entwickelt haben. Auch aus der Phase, die nicht so positiv war, kann man Schlüsse ziehen, um es in den kommenden Wochen besser zu machen", sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit "Sky".

Die Hamburger sind im Unterhaus seit vier Spielen sieglos, in der Tabelle beträgt der Rückstand des Sechsten auf das Führungsduo FC St. Pauli und Werder Bremen inzwischen bereits neun Punkte.

Kittel betonte indes, es sei "noch viel Zeit" für die Rothosen, die Kurve noch zu kriegen. Es gelte nun, sich auf die eigenen Stärken zu beschwören, so der 29-Jährige.

"Es gibt sicher nicht viele Mannschaften in der Liga, die so Fußball spielen wie wir. Mit dieser Art kreieren wir in jedem Spiel eine Menge Chancen, versuchen von hinten bis vorne fußballerische Akzente zu setzen. Ich glaube, es macht Spaß zuzuschauen", erklärte er.

Kittel will sich vom HSV-Fluch "freimachen"

Kittel selbst hat sich mit 20 Torbeteiligungen in dieser Spielzeit beim HSV unverzichtbar gemacht. Wenn die Ergebnissen wie zuletzt einmal nicht stimmen, ist der ehemalige Ingolstädter allerdings auch einer der ersten Spieler, die in die Kritik rücken. Diese Kehrseite seiner starken Saison stört den beidfüßigen Zehner aber wenig.

"Ich schaue zwar viel Fußball, verfolge die Kritiken in den Zeitungen aber nicht. Manchmal werde ich von Freunden oder aus der Familie darauf hingewiesen, aber das ist mir - ehrlich gesagt - vollkommen egal", führte er aus.

Eben diese Fokussierung auf das Wesentliche gab Kittel auch für den ganzen Verein als Maxime im Endspurt aus. Dies gelte umso mehr, da aktuell wieder Vergleiche mit den letzten beiden Jahren aufkommen. 2020 und 2021 hatte der HSV in Frühjahr zweimal leichtfertig den Aufstieg verspielt, im Monat April konnten die Hanseaten noch nie ein Spiel in der zweiten Liga gewinnen.

"Ich glaube, jeder ist gut beraten, sich davon freizumachen und vielleicht einfach nicht so viel zu lesen", meint Kittel.