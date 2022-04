Modeste stellt Bedingung für Verbleib beim 1. FC Köln

IMAGO/Juergen Schwarz

Modeste: Bleibt er in Köln oder droht der nächste Abschied?

Im Interview mit dem "Geissblog" hat Kölns Starstürmer Anthony Modeste über seine Vertragssituation gesprochen. Der Vertrag des Franzosen läuft noch bis 2023.

Der 33-Jährige betonte, dass ihm eine sichere Zukunftsplanung wichtig sei. "Im April werde ich 34 Jahre alt. In diesem Alter will ich nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die nächste Saison gehen", gab Modeste offen zu: "Denn wenn der FC irgendwann nächste Saison sagt: 'Wir wollen nicht mit dir verlängern!' Was mache ich dann?"

Sollte ein anderer Verein, der Modest reizen sollte, dem Stürmer einen Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag anbieten, würde sich der Fanliebling "Gedanken machen und mit dem FC sprechen". Dennoch bleibe der Bundesligist sein "erster Ansprechpartner".

Der torgefährlichste Spieler des 1. FC Köln freue sich dementsprechend auf die Ankunft von Christian Keller, der zum 1. April seinen Dienst als neuer Geschäftsführer Sport antritt. Modeste kündigte baldige Gespräche über seinen Vertrag mit Keller an. "Er hat sicher viel Arbeit vor sich, und ich freue mich ihn kennenzulernen und mit ihm zu sprechen", teilte der Stürmer mit.

Schaffen Köln und Modeste die Qualifikation für Europa?

Für den 33-Jährigen ist es eine sehr erfolgreiche Saison. Nach seiner Rückkehr von seiner Leihe bei der AS Saint-Étienne ist er unter Steffen Baumgart förmlich aufgeblüht und hat bislang 15 Tore in der Bundesliga erzielen können. "Ich will die 20-Tore-Marke knacken", gab Modeste als persönliches Ziel aus.

Doch auch auf Mannschaftsebene können die Domstädter noch einen beachtlichen Erfolg ins Visier nehmen. Die europäischen Ränge sind sieben Spiele vor Saisonende nur vier Punkte entfernt. "Ich erinnere mich daran, dass ich nach meiner Rückkehr aus China gesagt habe: Ich möchte mit dem FC einmal in Europa spielen", erklärte Modeste.

Ein große Kampfansage in Richtung Konkurrenz gab es dennoch nicht. "Wir sind im April. Wir haben den Klassenerhalt geschafft. Was gibt es Besseres? Klar, ich weiß, was jetzt alle hören wollen, aber wir sind entspannt und stehen nicht unter Stress", stellte der Franzose klar. "Ohne Stress passieren die schönsten Dinge", führte er weiter aus.

Vielleicht erwartet die Effzeh-Fans ein doppeltes Happy End mit einer Vertragsverlängerung und der Qualifikation für das europäische Geschäft.