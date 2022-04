Große Ehre für vier BVB-Torhüter

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Zeising

Silas Ostrzinski gehört zu den Torhüter-Talenten des BVB

Gleicht vier Torhüter von Borussia Dortmund nehmen derzeit am DFB-Elite-Camp im bayrischen Bad Gögging teil.

Die BVB-Keeper Silas Ostrzinski, Marian Kirsch (beide U19) sowie Robin Lisewski und Marlon Zacharias (beide U17) spielen dort vor den Junioren-Trainern des DFB vor.

"So viele Jungs hatten wir eine Ewigkeit nicht dabei. Das zeugt von der außerordentlich guten Arbeit, die in unserem Nachwuchs-Leistungszentrum geleistet wird", sagte Tobias Ritz, Torhüter-Koordinator im NLZ des BVB, auf der Vereinswebseite.

Auch im Profi-Team ist mindestens einer der jungen Schlussmänner bereits kein Unbekannter mehr: Ostrzinski schaffte es in der laufenden Saison in den Champions-League-Spielen gegen Besiktas und Sporting in der Kader.

"Silas hat sich, seitdem er zu uns gekommen ist, kontinuierlich weiterentwickelt und diese Berufung verdient", lobte Ritz den 18-Jährigen, der aktuell in der Dortmunder U19 und ab der kommenden Spielzeit wohl in der U23 zum Einsatz kommt.

BVB-Keeper sind "Top-Talente mit sehr guten Anlagen"

Auch der erst im Sommer von Hannover 96 verpflichtete Kirsch hinterließ beim BVB trotz einiger Verletzungs- und Krankheitsausfälle bereits einen positiven Eindruck. "Marian ist ein Top-Junge mit sehr guter Perspektive. Ich besitze die Fantasie zu glauben, dass er im nächsten Jahr in unserer U19 durchstartet", sagte Ritz.

Lisewski und Zacharias seien "Top-Talente mit sehr guten Voraussetzungen und Anlagen", so der Nachwuchschef der BVB-Torhüter. "Robin hat einen großen Sprung gemacht, sollte aber körperlich noch zulegen. Marlon wiederum ist wissbegierig und extrem fleißig. Er saugt alles, was man ihm sagt, auf wie ein Schwamm."

Beide arbeiteten gemeinsam mit dem Torwart-Trainer der U17 "gezielt an Defiziten im athletischen und Torwart-spezifischen Bereich", schilderte Ritz.