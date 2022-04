LIVE: Torreiche Anfangsphase im Benefiz-"Test"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB-Test gegen Dynamo Kiew begann mit frühen Toren

Heute Abend lädt Borussia Dortmund Dynamo Kiew zum Gastspiel in den Signal-Iduna-Park (18:00 Uhr). Sämtliche Erlöse des Freundschaftskicks gegen die Mannschaft aus der vom Angriffskrieg Russlands gebeutelten Ukraine werden gespendet. sport.de begleitet die Partie im Live-Ticker.

Wie schlägt sich der BVB gegen die Stars von Dynamo Kiew, die vor dem Krieg nach Rumänien geflüchtet sind? sport.de berichtet an dieser Stelle im ausführlichen Live-Ticker vom Spielgeschehen und vom Drumherum. Anstoß ist heute Abend um 18:00 Uhr!

BVB 1:2 Kiew | Tore: Bynoe-Gittens (4.) - Buyalskiy (9.), Vanat (11.)

Aufstellung BVB: Hitz - Semic, Akanji (30. Aussi), Pogracic, Schulz - Bynoe-Gittens, Taz, Can, Pherai - Reus, Haaland (30. Moukoko)

+++ 32. Minute: Bynoe-Gittens inszeniert +++

Um ein Haar der Ausgleich für den BVB! Bynoe-Gittens tanzt sich an der Strafraumgrenze gegen zwei Gegenspieler durch und legt geschickt ab zu Pherai, der flach aufs lange Eck zieht. Die Kugel kullert denkbar knapp am Pfosten vorbei.

+++ 30. Minute: Doppelwechsel beim BVB +++

Überpünktlich nach knapp 30 Minuten vollzieht Marco Rose seine ersten beiden Wechsel. Erling Haaland und Manuel Akanji machen vorzeitig Feierabend, für sie kommen Youssoufa Moukoko und der aus der Ukraine geflüchtete Alan Aussi, der bei Dynamos zweiter Mannschaft unter Vertrag stand und nach seiner Flucht beim BVB untergekommen ist.

+++ 25. Minute: Kiew hat Spielkontrolle +++

Es ist spürbar, für welche Mannschaft die Partie rein sportlich die größere Bedeutung hat. Die Gäste spielen mit höherer Intensität als der BVB und begreifen das Freundschaftsspiel als Test. Sie verteidigen hinten konsequent und gehen, in Person von Popov gegen Semic, auch mal dorthin, wo es wehtut. Der Innenverteidiger kann aber weitermachen.

+++ 22. Minute: Warten aufs nächste Highlight +++

Momentan spielt sich das Spiel zwischen den beiden Strafräumen ab. Kiew hatte einen Eckball, aus dem ein unplatzierter Abschluss resultierte. Der BVB hält sich offensiv aktuell zurück.

+++ 18. Minute: Hitz hält! +++

Shaparenko übernimmt die Verantwortung und schießt. Sein Versuch jedoch zu unplatziert, halbhoch und zu mittig, sodass Hitz den Schuss pariert.

+++ 17. Minute: Elfmeter für Kiew! +++

Das nächste Tor liegt in der Luft! Dovbyk behauptet im Sechzehner den Ball sehr geschickt gegen Pongracic, der sich gleich zwei Mal auswackeln lässt und den Stürmer dann umgrätscht.

+++ 14. Minute: Alu-Pech für den BVB +++

Der BVB bekommt seinen ersten Eckball - und fast auch den Ausgleich. Reus zieht den Standard auf den kurzen Pfosten, wo Pongracic den Ball aufs Tor bringt. Keeper Bushchan kann den Abschluss gerade noch so an die Latte lenken.

+++ 11. Minute: Zweiter Treffer für Kiew! +++

Jetzt kommen sie aber so richtig auf den Geschmack hier, es steht 2:1 für die Gäste! Diesmal glänzt Buyalskiy als Vorbereiter, indem er einen langen Ball von der Mittellinie Richtung Dortmunder Strafraum spielt. Vanat startet durch, setzt sich gegen Semic durch und schiebt den Ball an Hitz vorbei ins linke untere Eck.

+++ 9. Minute: Kiew gleicht aus! +++

Kaum spricht man's an, schon fällt der Treffer für Dynamo! Shaparenko nimmt es am BVB-Strafraum mit gleich drei Gegenspielern auf und gibt zu Buyalskiy ab. Der fackelt nicht lange und schlenzt das Leder haargenau neben den langen Pfosten in die Ecke.

+++ 7. Minute Stimmung steigt +++

Direkt nach der Dortmunder Führung machen sich auch die ukrainischen Fans im Stadion bemerkbar. Mit "Dynamo, Dynamo"-Rufen versuchen sie ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Noch fehlt das Zwingende in den Angriffsaktionen.

+++ 4. Minute: Tor für den BVB! +++

Und aus dem Nichts fällt der erste Treffer für den BVB! Mitte der eigenen Hälfte erobert der BVB den Ball und schaltet schnell um. Haaland wird auf die Reise geschickt und rennt im 2-gegen-1 Richtung Kiewer Tor. Uneigennützig gibt er Bynoe-Gittens ab, der trocken von der Strafraumgrenze flach ins rechte untere Eck vollstreckt.

+++ 3. Minute: Engagierter Beginn +++

Die Gäste kommen gut in die Partie und haben zu Beginn viel Ballbesitz. Sie suchen "ihren" Stürmer Artem Dovbyk, der als Wandspieler fungieren soll. Seine erste Ablage wird im letzten Moment geklärt.

+++ Anstoß! +++

Den symbolischen Anstoß darf der Flüchtling Nikita ausführen, für den sich heute der Traum, einmal in ein solches Stadion einlaufen zu dürfen, erfüllt. Er spielt den Ball zu Erling Haaland, der das Ganze mit einem Lächeln, einem Daumen nach oben und dann mit Applaus quittiert. Nun rollt der Ball also.

+++ Ukraine-Hymne läuft +++

Bevor der Ball rollt, gibt es nun noch einen Moment zum Innehalten. Wir hören Julia Sanina mit einer Live-Version der ukrainischen Hymne, die den ins Deutsche übersetzten Titel "Noch ist die Ukraine nicht gestorben" trägt.

+++ Spieler betreten den Platz +++

Nun kommen beide Mannschaften aus Feld. Alle Spieler tragen T-Shirts mit Friedensbotschaften, die Spieler der Gastmannschaft haben sich ihre Landesfahne umgehängt. "Stoppt den Genozid in Mariupol" steht auf ihren Shirts, die Borussen haben "Vereint durch Borussia" auf ihren Shirts stehen. Nun posieren sie noch vor einem Banner, auf dem "Stop War" steht. Im Hintergrund läuft "You'll never walk alone", was heute eine tiefere Botschaft als bei einem "normalen" Spiel hat.

+++ Anstoß verzögert sich +++

Noch stehen die Spieler in den Katakomben, Eile ist heute nicht geboten. Womöglich wird sich der Anstoß um einige Minuten verzögern, es stehen auch noch einige Zuschauer an den Einlasstoren.

+++ Schiris teilen sich den Job +++

Auch das Schiedsrichtergespann ist heute ein besonderes, dort wird sich die Arbeit geteilt. Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich soll die zweite Hälfte leiten und teilt sich diesen Job mit dem ukrainischen Schiedsrichter Denys Shurman.

+++ Das ist Dynamo Kiew +++

Seit Kriegsausbruch ruht der Spielbetrieb in der ukrainischen Liga. Die Profi-Mannschaft von Dynamo Kiew brachte sich in Sicherheit und hält sich vorwiegend in Rumänien auf und versucht sich dort fitzuhalten. Der bekannteste Name im Hauptstadtklub ist wohl Trainer Mircea Lucescu, der lange Jahre erfolgreich bei Shakhtar Donezk wirkte. Die bekanntesten Spieler sind Mykola Shaparenko und Serhiy Sydorchuk, die wir im zentralen Mittelfeld sehen werden. Insgesamt stehen acht ukrainische Nationalspieler auf dem Platz, darunter auch Artem Dovbyk, der eigentlich bei Dnipro Dnipropetrowsk spielt.

The starting line-up of Dynamo for the match against Borussia Dortmund 🙌 pic.twitter.com/g3LiC2dZXR — FC Dynamo English (@dynamokyiven) 26. April 2022

+++ Bedeutung des Spiels für die Ukrainer +++

Ex-Bundesliga-Star Andrey Voronin äußerte sich soeben im "ZDF" zur Bedeutung dieses Spiels für die Ukraine: "Das bedeutet unserem Land sehr viel. Es zeigt uns vor allem, dass wir in dieser schwierigen Situation nicht alleine sind. Wir sind sehr dankbar, dass das für uns gemacht wird."

+++ So beginnt der BVB +++

BVB-Coach Marco Rose wählte bei seiner Aufstellung einen Mix aus bekannten Gesichtern und Youngsters. Im Tor steht Marvin Hitz, vor ihm verteidigt sein Landsmann Manuel Akanji zusammen mit Marin Pongracic. Auf den Außenpositionen beginnen Lion Semic und Nico Schulz. Chef im Mittelfeld ist Emre Can, neben ihm agieren Berkan Taz, Jamie Bynoe-Gittens und Immanuel Pherai. Kapitän Marco Reus beginnt ebenso wie Sturmstar Erling Haaland.

+++ Spiel im Zeichen der Solidarität +++

Obwohl das Spiel freilich einen ernsten Grund hat, ist die Stimmung im Signal-Iduna-Park gut. Nach und nach finden sich immer mehr Zuschauer ein, etwa 30.000 Zuschauer werden erwartet. Viele Familien sind da, zahlreiche selbst gestaltete Plakate sind zu sehen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte just im "ZDF", er hoffe auf Einnahmen von 350.000 bis 400.000 Euro.

+++ Herzlich Willkommen +++

Hallo und herzlich Willkommen zum sport.de-Live-Ticker zum Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew! Noch rund 20 Minuten bis zum Anpfiff, wir versorgen Sie mit den wichtigsten Infos vorab.

Nach Informationen von "Bild" werden die Schwarz-Gelben heute Abend keinen Spieler schonen. Die Fans dürfen sich also auf alle Stars - wie Erling Haaland, Marco Reus und Co. - freuen.

Der Erlös des Spiels kommt laut BVB einer Organisation zugute, die Ukrainern in Not hilft. Ukrainerinnen und Ukrainer können online Freikarten für das Spiel buchen.

Bis Dienstagnachmittag waren laut BVB über 30.000 Tickets verkauft, zudem werden Solidaritätsarmbänder angeboten.

"Wir stehen an der Seite der Ukrainer, haben gemeinsam mit der BVB-Familie schon viele Tonnen Hilfsgüter in das Land gebracht und möchten nun auch Geld sammeln", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Kiews Trainer Mircea Lucescu hoffte im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" auf viele Zuschauer. "Ich hoffe, dass die großartigen BVB-Anhänger auch diesmal das schöne Stadion füllen, um für den guten Zweck der Begegnung ihren Beitrag zu leisten", sagte Lucescu.

Vor dem BVB-Spiel hatte Dynamo Kiew bereits Partien gegen Legia Warschau, Galatasaray und CFR Cluj bestritten, um im Rhythmus zu bleiben und etwas für den guten Zweck zu tun.