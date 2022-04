Enthüllt: So viel zahlt Bayern noch für Nagelsmann

IMAGO/Markus Ulmer

Bekam seine erste Weißbier-Dusche mit dem FC Bayern: Cheftrainer Julian Nagelsmann

In seiner Debütsaison beim FC Bayern springt für Cheftrainer Julian Nagelsmann am Ende "nur" der Meistertitel heraus. Damit erfüllt der 34-Jährige einem Medienbericht zufolge aber bereits eine Teil-Voraussetzung dafür, dass die Münchner in naher Zukunft mehrere Millionen Euro an dessen Ex-Klub RB Leipzig überweisen müssen.

Als der FC Bayern vor rund einem Jahr Julian Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick präsentierte, war schnell klar, dass der 34-Jährige zum teuersten Bundesliga-Trainer aller Zeiten avanciert - wenngleich beide Klubs Stillschweigen über die exakten Ablösemodalitäten vereinbart hatten.

Bekannt war bislang: Neben einer hohen Sockelablöse wurden zudem erfolgsabhängige Bonuszahlungen vereinbart, die Leipzig weitere Einnahmen bescheren können.

Wie "Sport Bild" nun berichtet, belief sich die Basissumme für Julian Nagelsmann auf satte 21 Millionen Euro. Das Sportblatt enthüllte zudem, wie viele Millionen zu welchem Zeitpunkt zusätzlich zu leisten sind: Gewinnt der Cheftrainer des FC Bayern im Laufe seines Fünfjahresvertrags in drei Spielzeiten mindestens einen Titel, erhält RB Leipzig weitere vier Millionen Euro.

Frühestens muss der Rekordmeister demnach im Sommer 2024 erneut zum Checkbuch greifen.

FC Bayern: Keine Bonuszahlungen für zwei Ex-Leipziger

Ein nationales Double aus Meisterschaft und Pokalsieg würde dabei nur als ein Erfolg gelten, mit dem vorzeitig gesicherten Platz eins in der Saison 2021/22 hat Nagelsmann somit bereits einen ersten Schritt zur Erfüllung der Klausel gemacht. Weitere Bonuszahlungen wurden dem Sportblatt zufolge nicht vereinbart, sodass sich die Summe maximal auf 25 Millionen Euro belaufen könnte.

Weiteren Nachschlag für ehemalige Leipziger müssen die Bayern indes nicht zahlen. Im Sommer wurden neben Julian Nagelsmann auch Abwehrspieler Dayot Upamecano und Mittelfeldmann Marcel Sabitzer von RB losgeeist. Bei beiden musste der FC Bayern nach "Sport Bild"-Informationen "lediglich" die 42,5 Millionen bzw. 15 Millionen Euro Ablöse überweisen.