Ehemaliges Bayern-Talent vor Wechsel zum BVB

IMAGO/Roger Petzsche

Michael Eberwein steht vor einem Wechsel zum BVB

Mit 13 Saisontoren gehört Michael Eberwein vom Halleschen FC zu den torgefährlichsten Stürmern der 3. Liga. In der kommenden Saison läuft das einstige Talent vom FC Bayern wohl für Borussia Dortmund auf.

Wie die "Bild" berichtet, schließt sich Eberwein im Sommer der Reservemannschaft des BVB an. Bei den Schwarz-Gelben soll der Angreifer einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Außerdem soll Eberwein die Möglichkeit bekommen, bei den Profis von Trainer Marco Rose mitzutrainieren und sich so womöglich für einen Kaderplatz im Bundesligateam zu empfehlen.

Eberwein stammt aus der Jugendabteilung des FC Bayern. Der Durchbruch bei den Münchnern blieb ihm allerdings verwehrt. 2015 schloss sich Eberwein Borussia Dortmund II an.

Für die Amateure des Revierklubs traf er in 84 Spielen 28 Mal. Hinzu kommen 13 Vorlagen. Trotz der guten Quote wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Drei Jahre später wechselte Eberwein also zu Fortuna Köln, ehe er nach nur einer Saison bei Holstein Kiel unterschrieb. Seit Sommer 2020 steht er beim Halleschen FC unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier am Ende der aktuellen Spielzeit ausläuft. Eine Ablöse müsste der BVB also nicht zahlen.

Hallescher FC kämpft um den Klassenerhalt

Mit dem Halleschen FC kämpft Eberwein um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln am Wochenende hätte der HFC den Ligaverbleib klar machen können, der Klub kam allerdings nicht über ein 1:1 hinaus.

Der BVB II dagegen feierte zuletzt einen 3:1-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern und sprang dadurch auf den 8. Platz der Tabelle.

Eberwein gilt als laufstarker und körperlich robuster Spieler, der eine hohe Spielintelligenz mitbringt. Der 26-Jährige kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Sturmspitze spielen. In der aktuellen Saison stand er 34 Mal für den Halleschen FC auf dem Platz, 13 Tore und drei Vorlagen stehen bislang zu Buche.