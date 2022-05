Lewandowski-Insider berichtet von neuen Plänen

IMAGO/Martin Hangen

Robert Lewandowski steht nicht nur beim FC Barcelona hoch im Kurs

Sollte Robert Lewandowski den FC Bayern in diesem Sommer verlassen, gilt er FC Barcelona als wahrscheinlichster Abnehmer. Doch die Katalanen sind die nicht einzigen, die ein Auge auf den Weltfußballer geworfen haben. Ein Treffen mit einem anderen Klub ist angeblich schon geplant.

Wie der bekannte polnische TV-Journalist Mateusz Borek in der Sendung "Moc futbolu" berichtete, steht Robert Lewandowski nicht nur beim FC Barcelona besonders hoch im Kurs, sondern auch beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Ein Wechsel des Bayern-Stars zu PSG könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Borek.

"Es sieht so aus, als würde Bayern, wenn sie Lewandowski verkaufen, zu viel für ihn verlangen. Barcelona hat das Geld im Moment nicht", erklärte der Journalist, der gehört haben will, "dass [Berater] Pini Zahavi in den nächsten Tagen erneut Paris besuchen wird".

Das Thema Lewandowski spiele bei PSG nach wie vor eine große Rolle: "Es scheint so aus, als ob der Scheich Lewandowski wirklich gerne hätte. Und für ihn wären 60 Millionen Euro kein großes Problem", sagte Borek mit Blick auf die mögliche Ablöse, die der deutsche Rekordmeister für seinen Superstar fordern könnte

Gleichzeitig bestätigte der Journalist, dass Robert Lewandowski mit der aktuellen Situation alles andere als zufrieden ist. "Er hätte gerne alles früher geklärt." Sollte sich in den nächsten Wochen nichts ändern, werde der Pole zunächst weiter in München bleiben "und sich dann vielleicht im Winter nach einem neuen Arbeitgeber umsehen", so Borek.

Erst am Montag hatte "Transferexperte" Fabrizio Romano berichtet, dass der FC Barcelona trotz der öffentlichen Bayern-Abfuhr weiter daran arbeite, Lewandowski in das Camp Nou zu bringen. Die Bayern hatten einen Transfer des Superstars zuvor in Person von Hasan Salihamidzic und auch Ex-Präsident Uli Hoeneß ausgeschlossen.