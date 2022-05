Stiller beklagt mangelndes Vertrauen beim FC Bayern

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Angelo Stiller wechselte vom FC Bayern zur TSG 1899 Hoffenheim

Elf Jahre lang trug Angelo Stiller das Trikot des FC Bayern. Der Durchbruch bei den Profis des deutschen Rekordmeisters blieb dem Mittelfeldmann aber verwehrt. Nun beklagte der Profi des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim mangelndes Vertrauen an der Säbener Straße.

"Wer bei der Reserve Leistung bringt, kriegt oben seine Chancen - das war uns immer gesagt worden", sagte Stiller im Interview mit "Spox" und trat gegen seinen Ex-Klub nach: "Ich hätte mich gefreut, wenn ich mehr Vertrauen gespürt hätte."

Stiller hatte in der Saison 2019/2020 großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft in der 3. Liga mit der Reservemannschaft des FC Bayern. 2019 durfte der damals 18-Jährige sogar mit den Profis auf USA-Reise gehen.

Für die Profis der Münchner stand Stiller aber nur drei Mal auf dem Platz. Anstatt auf das Talent aus der eigenen Jugend zu setzen, verpflichteten die Bayern im Oktober 2020 Marc Roca und Tiago Dantas.

"Ich habe es in der Kabine von anderen Spielern erfahren. Das war nicht schön", erinnerte sich Stiller an den Transfer-Doppelschlag zurück und ergänzte: "Im Endeffekt war für mich damit klar, dass mein Weg bei Bayern nach dieser Saison zu Ende ist. Das habe ich dann auch schnell den Verantwortlichen kommuniziert."

Angelo Stiller fühlt sich in Hoffenheim "sehr wohl"

Stiller schloss sich im vergangenen Sommer schließlich der TSG Hoffenheim an. Beim Team von Trainer Sebastian Hoeneß, der Stiller schon beim FC Bayern II trainiere, kommt der 21-Jährige regelmäßig zum Einsatz.

24 Einsätze in der Bundesliga stehen bereits zu Buche. Dabei konnte Stiller zwei Tore erzielen und zwei weitere Treffer vorbereiten.

"Ich fühle mich hier sehr wohl. Nur wenn man sich wohlfühlt, kann man sich bestmöglich entwickeln. Ich habe bisher sehr viel gespielt und hoffe, dass es so weitergeht", so Stiller.