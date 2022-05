So plant der BVB mit seinem nächsten RB-Flirt

IMAGO/GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Benjamin Sesko (l.) wird vom BVB offenbar ebenfalls umworben

Karim Adeyemi gilt bereits seit Monaten als Wunschspieler bei Borussia Dortmund. Noch hat der BVB den Transfer des deutschen Nationalspielers von RB Salzburg aber noch immer nicht als fix vermeldet. Mittlerweile soll sich längst auch ein zweiter RB-Star in den Fokus der Dortmunder gespielt haben.

Wenige Wochen vor dem Saisonende steht schon fest: Das 18-jährige Sturmtalent Benjamin Sesko hat in seiner ersten Spielzeit in der österreichischen Bundesliga mit herausragenden Statistiken für Furore gesorgt. Insgesamt steht Sesko im Salzburger Trikot schon bei 17 Scorerpunkten, die er in 33 Einsätzen für die Roten Bullen gesammelt hat.

Der BVB hat den Teenager schon länger auf dem Zettel und bastelt im Hintergrund nun wohl an einem möglichen Transfermodell. Wie die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten, werden sich die Westfalen dabei scheinbar immer größerer Konkurrenz erwehren müssen.

"Eine ganze Reihe von Anfragen aus ganz Europa" soll Sesko mittlerweile auf dem Tisch liegen haben, heißt es in dem Zeitungsbericht.

BVB-Flirt längst Nationalspieler

Laut dem Medienbericht hat der BVB einen konkreten Plan, wie es mit dem 1,93-m-Hünen genau weitergehen soll. Im Idealfall aus Dortmunder Sicht soll Sesko noch eine weitere Saison bei RB Salzburg bleiben, wo er weitere Spielpraxis in einer europäischen Eliteliga sammeln soll.

Während seinem Teamkollegen Karim Adeyemi schon in diesem Jahr der Durchbruch bei Borussia Dortmund zugetraut wird, soll sich der junge Slowene noch ein weiteres Jahr in Ruhe entwickeln können.

Nach Möglichkeit will sich der BVB dann aber ein Vorkaufsrecht für den Angreifer sichern, der aktuell in Salzburg noch langfristig bis 2026 unter Vertrag steht.

Benjamin Sesko feierte bereits einen Tag nach seinem 18. Geburtstag sein Debüt in der slowenischen Auswahl und steht mittlerweile schon bei neun Einsätzen für die A-Nationalmannschaft.