Haaland soll Guardiola-Klausel von ManCity fordern

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Erling Haaland wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Die Zukunft von Erling Haaland bei Borussia Dortmund ist weiterhin eines der großen Rätsel des Fußball-Geschäfts. Dass der Norweger dem BVB im Sommer für rund 75 Millionen Euro den Rücken kehren wird, scheint entschieden, wo er seinen Weg fortsetzt, ist noch offen. Als wahrscheinliche neue Klubs gelten allerdings Real Madrid oder Manchester City. Sollte es nach England gehen, soll Haaland jedoch auf ein nicht unerhebliches Detail pochen.

Sollte Erling Haaland den BVB nach der Saison in Richtung Manchester City verlassen, soll der Angreifer angeblich darauf bestehen, dass sein Kontrakt mit einer Ausstiegsklausel für das Jahr 2023 versehen wird. Das berichtet das umtriebige spanische Portal "Diario Gol". Diese Forderung spiele eine "Schlüsselrolle" bei den Verhandlungen, heißt es.

Als Grund führt der Bericht an, dass 2023 auch der Vertrag von Starcoach Pep Guardiola bei ManCity endet, Haaland soll sich allerdings wünschen, dass der Spanier auch nach seiner Ankunft das Zepter an der Seitenlinie schwingt. Das eine solche Vereinbarung Teil der Verhandlungen sein soll, enthüllte zuletzt auch der italienische Spielerberater Giovanni Branchini gegenüber dem Radiosender "Rai Gr Parliament".

Verlässt Haaland den BVB doch in Richtung Real Madrid

Haaland soll übrigens auch nicht abschrecken, dass Guardiola normalerweise auf eine echte Neun verzichtet und in der Offensive vielmehr auf eine Vielzahl variabler Akteure setzt. Unabhängig von diesem Umstand, will Haaland dem Bericht zufolge unbedingt unter Guardiola trainieren und spielen. Die Ausstiegsklausel würde demnach 2023 greifen, sollte Pep Manchester verlassen.

Die Skyblues sollen derweil positive auf die Forderung reagiert und bereits den Austausch mit Guardiola gesucht haben. Sollte Guardiola ablehnen, würde angeblich eine Unterschrift Haalands bei Real Madrid näher rücken.

Ein Szenario, das sicher nicht ausgeschlossen ist. In der Vergangenheit kündigte Guardiola bereits an, dass er am Ende seines Kontraktes eine Pause einlegen werde. "Ich werde nach sieben Jahren bei ManCity eine Pause brauchen", erklärte der ehemalige Trainer des FC Barcelona und des FC Bayern im August 2021. Als nächsten Schritt strebe er das Amt als Nationaltrainer an. ManCity stehen also in doppelter Hinsicht interessante Verhandlungen ins Haus.