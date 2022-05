Nach Finaleinzug: Eintracht vor wichtigem Transfer-Coup

IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Aurélio Buta (l.) soll zu Eintracht Frankfurt wechseln

Nach der nächsten rauschenden Europapokal-Nacht von Eintracht Frankfurt, die mit dem Finaleinzug in der Europa League ihren nächsten Höhepunkt fand, steht der Klub offenbar vor einem Transfer-Coup. So zumindest heißt es in übereinstimmenden Medienberichten.

Die positiven Schlagzeilen dominieren rund um den Klub aus der Main-Metropole, der in der Bundesliga eher schlecht als recht dasteht, in der Europa League allerdings ein Feuerwerk nach dem nächsten abbrennt.

Rund um den 1:0-Heimsieg gegen West Ham United vom Montagabend machten in Frankfurt Berichte die Runde, wonach der Klub auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger endgültig fündig geworden ist.

Transferexperte Fabrizio Romano sowie die portugiesische Zeitung "A Bola" vermeldeten, dass die Eintracht die Personalie Aurélio Buta endgültig klargemacht hat. Klub und Spieler sollen sich geeinigt haben, lediglich die offizielle Bestätigung der Hessen stehe noch aus, heißt es weiter.

Da Costa wird die Eintracht im Sommer verlassen

Buta steht derzeit noch beim belgischen Klub Royal Antwerpen unter Vertrag, kann den Verein aber im Sommer ablösefrei verlassen. Der ehemalige portugiesische U-Nationalspieler wurde in der Jugendakademie von Benfica ausgebildet, wechselte im Jahr 2017 schließlich nach Belgien und soll nun in die Bundesliga kommen.

Bei der Frankfurter Eintracht soll er Danny Da Costa nachfolgen, der den Klub nach dieser Spielzeit in Richtung 1. FSV Mainz 05 verlassen wird. Da Costa hatte sich in der laufenden Saison auch unter Cheftrainer Oliver Glasner nicht mehr durchsetzen können und seinen Stammplatz auf dem rechten Flügel an Ansgar Knauff verloren.

Für Royal Antwerpen hat Buta in den letzten knapp fünf Jahren 128 Pflichtspiele bestritten und dabei zwei Treffer erzielt. Für wie lange er in Frankfurt unterschreiben wird, war bis zuletzt noch unbekannt.