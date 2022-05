Glatzel: Pokal-Aus war Wendepunkt beim HSV

IMAGO/Oliver Ruhnke

Robert Glatzel ist einer der Erfolgsgaranten beim HSV

Der Hamburger SV hat gute Karten, zur kommenden Saison zurück in die Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Vor dem letzten Saisonspiel bei Hansa Rostock am kommenden Sonntag steht der HSV auf dem dritten Platz, der den Umweg über die Relegation bedeuten würde.

"Wir wollen jetzt natürlich aufsteigen. Ist doch logisch", gab Stürmer Robert Glatzel gegenüber "Sport Bild" einen Einblick in das Innere der Mannschaft.

Dabei sah es vor wenigen Wochen noch danach aus, dass der HSV erneut die Rückkehr in die Erstklassigkeit verpassen könnte.

Nach drei sieglosen Spielen im Frühjahr und dem Ausscheiden im DFB Pokal Halbfinale gegen den SC Freiburg sprach vieles gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino.

Ausgerechnet das 1:3 gegen Freiburg im Pokal sieht Glatzel als Wendepunkt im Aufstiegsrennen an. "Trotz der Niederlage hat man gemerkt, was hier möglich sein kann, denn unser Stadion war rappelvoll und die Atmosphäre einzigartig", so der Torjäger.

Nachdem in den vergangenen Spielzeiten regelmäßig Punkte gelassen wurden, verläuft der Trend in dieser Saison anders.

HSV: Großes Lob für Tim Walter

Der Trainer spielt dabei für Glatzel eine zentrale Rolle. “Tim Walter hat kein Problem mit uns zu diskutieren. Er hat zugehört, uns Spieler nach unserer Meinung gefragt und auch seine Sichtweise dargestellt", schilderte der Stürmer.

Nachdem in der jüngeren Vergangenheit vor allem negative Schlagzeilen den HSV im Saisonfinale begleitet haben, kann er in dieser Saison Stadtrivale FC St. Pauli im Aufstiegsrennen möglicherweise ausstechen.

Glatzel selbst gehört ebenfalls zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren im Spiel der Rothosen. 21 Treffer stehen für ihn bislang in dieser Saison zu Buche - eine Ausbeute, mit der der Profi selbst durchaus gerechnet hat. "Ich bin eher überrascht, dass es am Anfang nicht ganz so gut lief", sagte Glatzel.

Gegen Hannover 96 traf der 28-Jährige am vergangenen Wochenende gleich doppelt. Wenn dem HSV-Goalgetter das im Zweitliga-Finale erneut gelingt, stehen die Chancen auf den direkten Aufstieg bei einem Patzer von Erzrivale Werder Bremen oder die Relegation gut.