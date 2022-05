Personal-Hammer beim FC Bayern

IMAGO/JB Autissier

Jens Scheuer wird den FC Bayern vorzeitig verlassen

Personal-Hammer in der Frauenmannschaft des FC Bayern: Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, endet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Jens Scheuer vorzeitig. Gründe gaben die Münchner in einer Mitteilung zunächst nicht explizit an.

Der FC Bayern und Jens Scheuer gehen ab dem 1. Juli getrennte Wege. Eigentlich war das Arbeitspapier noch bis 2023 gültig gewesen.

Scheuer hatte das Training der Münchnerinnen im Sommer 2019 übernommen, nachdem er zuvor erfolgreich beim SC Freiburg gearbeitet hatte. In der Saison 2020/21 gewann er mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft, in der am kommenden Sonntag endenden Spielzeit landete er mit seinem Team hinter dem VfL Wolfsburg auf Platz zwei.

Die Trennung ist laut Klubangaben ein Ergebnis aus "einvernehmlichen Gesprächen" zwischen Karin Danner, Leiterin der Frauenfußballabteilung, der Sportlichen Leitung Bianca Rech und Jens Scheuer.

Scheuer: "Ich wünsche dem FC Bayern alles Gute"

Danner bedankte sich in der Mitteilung "im Namen des FC Bayern München herzlichst" beim scheidenden Cheftrainer "für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren bedanken. Er hat aufgezeigt, was mit unserer Frauenmannschaft möglich sein kann". Danner hob dabei den Meistertitel aus dem Vorjahr hervor, der obendrein angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie "in einer sehr herausfordernden Spielzeit" gelang.

In der Champions League war Scheuer in seiner Zeit in München jeweils mindestens ins Viertelfinale eingezogen, in der Meistersaison war sogar erst im Halbfinale gegen den FC Chelsea Schluss. Im DFB-Pokal zog der FC Bayern in den vergangenen drei Jahren stets in den Spielen gegen den großen Konkurrenten aus Wolfsburg den Kürzeren.

Der 43 Jahre alte Scheuer verabschiedet sich am Sonntag (15.05., 14:00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten Turbine Potsdam. "Ich wünsche dem FC Bayern alles Gute und bedanke mich für eine spannende, intensive und erfolgreiche gemeinsame Zeit als Cheftrainer der Frauenabteilung." Wohin es Scheuer zur neuen Saison zieht, bleibt offen. Ebenfalls ungeklärt, wer den Posten beim Vizemeister künftig übernimmt.