Mazraoui im Anflug: Bayern bekommt seinen Wunschspieler

via www.imago-images.de

Noussair Mazraoui wechselt zum FC Bayern

Es geht das Gerücht um, dass sie Noussair Mazraoui beim FC Bayern erst mal gar nicht auf dem Schirm hatten. Mit dem kürzlich verstorbenen Spielerberater Mino Raiola sprachen die Münchner über einen Transfer von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam, sie erkundigten sich dann aber auch über dessen Teamkollegen. Und nun: Ist Mazraoui der erste Neuzugang der Bayern für die neue Saison.

Mazraoui, 24, gebürtiger Niederländer aus Alphen aan den Rijn (Alphen am Rhein), wurde bereits als Achtjähriger in die Jugendakademie von Ajax Amsterdam aufgenommen. Erik ten Haag, einst Amateurtrainer beim FC Bayern, demnächst Teammanager von Manchester United, ließ ihn am 4. Februar 2018 bei den Profis debütieren: im Mittelfeld. Schnell spielte sich Mazraoui fest: als Rechtsverteidiger.

Rechtsverteidiger mit Offensivdrang sind eine gefragte Spezies. Beim FC Bayern hatten sie einen der besten in Philipp Lahm und seit dessen Rücktritt 2017 auf dieser Position doch eher "Fremdgänger" wie den Sechser Joshua Kimmich und den Innenverteidiger Benjamin Pavard.

"Er ist der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic über Mazraoui.

FC Bayern ist Mazraouis "Traumklub"

Tatsächlich bemühte sich unter anderem der FC Barcelona um Mazraoui - doch nicht zuletzt Telefonate mit Trainer Julian Nagelsmann überzeugten ihn von einem Wechsel zum FC Bayern. Ablösefrei. Für vier Jahre.

Mazraoui kann in einer Viererkette verteidigen oder vor einer Dreierkette für Druck nach vorne sorgen. Er gilt auch deswegen als Wunschspieler von Nagelsmann.

Mazraoui, mittlerweile Nationalspieler Marokkos, nennt den FC Bayern seinerseits "meinen Traumklub", und er wird dort wohl auf Gravenberch treffen. Allerdings feilscht der deutsche Rekordmeister derzeit noch um die Ablöse. Ajax hatte ursprünglich 30 Millionen Euro für den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler gefordert.