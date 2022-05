Trapp sieht Einsatz im Finale nicht in Gefahr

IMAGO/Action Foto Sport

Sieht seinen Einsatz im Finale der Europa League nicht in Gefahr: Frankfurts Torwart Kevin Trapp

Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp sieht seinen Einsatz im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers nicht in Gefahr. Dies sagte der 31-Jährige beim Medientag der Hessen in Frankfurt.

Trapp hatte am Sonntag beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach Schmerzen in der Hand verspürt. "Für viele war es ungewohnt, für mich war es nichts Neues. Das ist etwas, was mich seit dem Barcelona-Spiel begleitet. Es ist nichts, was mich behindert. Es ist kein Problem. Es ist nicht so, dass irgendwas in Gefahr ist", sagte Trapp.

Auch im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde der WM-Teilnehmer gerne im Tor stehen.

Auf die Frage, ob er Ersatztorhüter Jens Grahl den Einsatz im Rhein-Main-Derby überlassen wolle, antwortete Trapp: "Ich bin ein sehr netter Kollege, aber auch sehr ambitioniert. Ich kann mir das bisher nicht vorstellen. Das ist nicht geplant."

Trapp hatte sich im Rückspiel beim FC Barcelona (3:2) an der Hand verletzt, seither aber weiter die wichtigen Spiele in der Fußball-Europa-League absolviert.